بعد حبس أحمد حسن وزينب.. "القومي للطفولة": بينشروا سموم في وجدان الناس

علاقات و مجتمع

انشغلت الأوساط المصرية خلال الأيام الماضية، بقضية اليوتيوبر المصري أحمد حسن وزوجته زينب، بعدما أثار مقطع فيديو مزعج نشره الثنائي عبر حساباتهما في مواقع التواصل وهم يرعبان طفلتهما الصغيرة.

Advertisements

وفي ذلك أوضحت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن أساس عمل المجلس حماية الأطفال من أي اساءة، مضيفة أثناء مكالمة هاتفية لبرنامج "مصري أفندي" الذى يقدمه الإعلامي محمد علي خير، "موضوع أحمد حسن وزينب مش المرة الأولى اللي يحصل فيها تجاوزات، السنة الماضية كان فيه بلاغات والمجلس أنذرهم قبل ذلك ولم يستجيبوا".

السنباطي: الاستغلال التجارى للطفلة غير مقبول

وأكدت "السنباطي" أن الاستغلال التجاري للطفلة غير مقبول، فهما يستغلان الطفلة في فيديوهات يتكسبان منها، "هما بينشروا سموم قاتلة في وجدان الأطفال والكبار، والآباء يجب أن يكونوا أسوياء حتى يتمكنوا من تربية أطفالهم".