بالصور.. الكمامات تميز أزياء مهرجان فينيسيا 2020

لايف ستايل
أصبح فيروس كورونا المستجد يلقي بظلاله على كل الفعاليات الدولية والفنية، وخلال مهرجان فينيسيا 2020، والذي أقيم بإيطاليا، كانت الكمامات حاضرة بقوة.
وتنوعت الكمامات بين السواريه والطبية، إلا أن كل الفنانات تقريبا حرصن على ارتداء كمامة، على طريقتهن الخاصة.
وخلال دخولهن على السجادة الحمراء في بداية المهرجان، حرصن على خلعها وارتدائها في المعصم، كي يظهر المكياج واللوك النهائي كاملا أمام الكاميرات.
وبالرغم من انتشار فيروس كورونا المسجد، إلا أن مهرجان فينيسيا في دورته الـ 77 جاء حيّا وحاشدا وليس افتراضيا، وشهد تقليعة جديدة حيث تواجدت الكمامة بتصاميم عصرية وعلى الموضة، من نفس لون الفستان أو البدلة.
وصنعت بعض الكمامات من الذهب، والكريستال، حيث كلفت تيلدا سوينتون مديرها الإبداعي "جورك" بصنع كمامة من الذهب، وحملتها بفخر.
أما كيت بلانشيت فطلبت من أرماني الكمامة البيضاء مع الفستان الأزرق، في تمازج فريد وأنيق.
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