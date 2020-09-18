كتب: هن - 12:40 م | الجمعة 18 سبتمبر 2020

تعتبر هريسة الخبز، من أكثر الأكلات المفضلة لدى الكثيرين نظرًا لمذاقها الطيب والشهي وتتفنن ربات المنازل في طريقة إعدادها. وإليك طريقة عمل هريسة الخبز، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي. مقادير هريسة الخبز خبز بلدي. سكر. سمنة بلدي. Advertisements لبن. بيض. فانيليا. زبيب. قشطة. طريقة تحضير هريسة الخبز يوضع في بيركس ويضاف زبيب وقشطة على الوجه. تدخل الفرن حتى يحمر الوجه. وتقدم بالهناء.

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