هالة صدقي مع مصطفى حجاج في البحر.. "يا بتاع النعناع" (صورة)

علاقات و مجتمع

نشرت الفنانة هالة صدقي، صورة جديدة تجمعها مع الفنان مصطفى حجاج، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "هالة" في البحر برفقة الفنان مصطفى حجاج، معلقة على الصورة: "كل يوم لازم أنزل أتمرن وأعوم وممكن ألاقي سمك، لكن المرة دي لاقيت مصطفي حجاج ولاقيته منعنع يا منعنع".

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وتفاعل معها متابعيها في التعليقات، التي تكررت أيضًا حول تلقيها عرض للزواج، فكانت من ضمن التعليقات: "تتجوزيني"، لتمازحه "هالة": "قدم استمارة".

ومن التعليقات أيضًا: "على كده الميه بالنعناع"، لترد "هالة": "محتاجة شوية شاي".

أزمة هالة صدقي مع زوجها

ودخلت الفنانة هالة صدقي دخلت في أزمة مع زوجها سامح سامي، الذي زعم بأنها ليست أم أبنائه الحقيقية، قائلًا في فيديو نشره على موقع "يوتيوب": "دي بويضات واحدة أجنبية".

وردت عليه "هالة" عبر حسابها على "فيس بوك"، بأنها قدمت بلاغاً ضده ومحاميه في الاتهامات السابقة التي افتعلها بسبب حكم النفقة، قائلة: "لما أب يتخلى عن مراته وأولاده ويشهر بيهم بعد ما يسرق أرضهم ويرميهم علشان طمعه وأنانيته، ويستغلهم أسوأ استغلال ويمنعهم من السفر ويقضي على مستقبلهم الرياضي، وفِي الآخر علشان يهرب من حكم الحبس بتاع النفقة ينكر نسبهم ويرفض يطلق، منتظر الثمن".