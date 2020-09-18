علاقات و مجتمع
ظهرت الفنانة ديانا كرزون لأول مرة بعد حفل زفافها، بنشر صورة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ووجهت ديانا كرزون رسالة لجمهورها ومتابعيها وأصدقائها، حيث نشرت صورة لها من حفل الزفاف، مرتدية تاج كبير لامع وفستان الفرح.
وكتبت ديانا في تعليقها على الصورة التي ظهرت فيها مع عريسها، "فرحتي فيكم كبيرة، فرحتي أنو الله أعطاني عائلة حلوة وحنونة وسند متلكم، أمي وتاج راسي ونفسي بهالدنيي أخوي وإخواتي، أصحابي يلي بجد، يلي بحسو فيني حتى لو بعاد عني".
وأكملت، "كل الناس يلي بتحبني من بعيد وبتتمنالي كل الخير وأنا عمري ما شفتها، فرحتكم شفتها وحسيتها بمسجاتكم الحلوة يلي كملت فرحتي الله لا يحرمني من دعواتكم ولا من محبتكم".
وتفاعل جمهرو ديانا كرزون معها عبر الإعجابات والتعليقات، والتي باركت لها الزواج، وكان من بينها، الفنانة فيفي عبده والتي كتبت، "1000 مبروك يا حبيبتي ربنا يتمملك بألف خير يا رب عقبال ما هنيك بال بيبيهات إن شاء الله حبيبتي بحبك أوي"، و"أحلى عروس يا حبيبتي وأختي، وقلب طيب بيستاهل يعيش بسلام وحب، ربي يعطيكي كل السعادة عاقد ما أعطيتي وتعبتي وضحيتي، ربي يرزقك بالذرية الصالحة".
كانت هذه تفاصيل خبر ديانا كرزون توجه رسالة لجمهورها بعد زواجها.. ومتابعون: "أحلى عروس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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