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الامارات | وزير الصحة الأردني : إصابة كلب بـ "كورونا" وعزله

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، اليوم، عن إصابة كلب بفيروس كورونا، بلواء الرمثا في محافظة إربد، في حادثة تعد الأولى من نوعها. بعد ظهور نتيجة عينة فحص “إيجابية” له.

وأوضح الوزير أنه “يتم حالياً البحث عن مكان مناسب لعزل الكلب المصاب وإيوائه، والتقصي عن مصدر الإصابة وفحص مالك الكلب واتباع البروتوكول الطبي المعتمد”.

وأكّد جابر أن إصابة الكلب تعتبر “من الحالات النادرة ونسبة إصابة الإنسان من الحيوان قليلة ولكنها ممكنة”.

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وكانت مصادر قد ذكرت أن صاحب الكلب من جنسية آسيوية وأراد تسفيره للخارج، وقام بإجراء فحص له في أحد المختبرات الخاصة ليتبين إصابته بالفيروس.

و"أنه تم عزل الكلب وصاحبه في منزله، وأن الكلب لم يخالط أي شخص لبقائه في المنزل".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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