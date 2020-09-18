"القومي للطفولة" يحبط زواج طفلة عمرها 15 عاما في سوهاج

علاقات و مجتمع

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن إحباط زواج طفلين دون بلوغهما السن القانونية بإحدي قرى مركز المنشأة بمحافظة سوهاج، وذلك قبل خروج الطفلة "العروس" من الكوافير.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس قد تلقى بلاغا من أحد الأهالي يفيد بعزم والد طفلة تبلغ من العمر (15) عاما بتزويجها من طفل (17) عاما، مشيرًا إلى اتمام الزفاف في ذات يوم البلاغ المقدم للمجلس.

وأضافت "سحر"، أن المجلس اتخذ على الفور كافة الإجراءات اللازمة لوقف هذه الزيجة، حيث تمت إحالة الواقعة للجنة الحماية بالمحافظة وللجمعية الشريكة للتدخل العاجل، وللتحقق من المعلومات الواردة واتخاذ التدابير اللازمة، وقامت اللجنة الفرعية بتأكيد صحة المعلومات التي وردت بالبلاغ، وعلى الفور تم تحرير محضر بهذه الواقعة، مشيرة إلى أن الطفل "العريس" كان متوجها إلى الطفلة (العروس) في الكوافير المتواجدة به لإتمام إجراءات الزواج.

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وقالت "سحر" إنه جرى إبلاغ النيابة العامة والتي أمرت بإحضار الطفلين ووالدي الطفلين إلى سراي النيابة العامة ووقعوا على إقرار يتعهدون فيه بعدم تزويجهم للأطفال قبل بلوغهما السن القانونية، لافتة إلى أن النيابة تباشر إجراءاتها في هذه الواقعة.

وكشفت أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الطفل "العريس" سبق له الزواج من طفلة أخرى لم تبلغ السن القانونية وذلك منذ عام، وأنجب منها طفل ولم يستخرج شهادة ميلاد له، حيث طرد زوجته "الطفلة" من مسكنه وأخذ الطفل، مشيرة إلى أنه سيجري تقديم كافة سبل الدعم لهذا الطفل الصغير ووالدته، لإثبات نسب الطفل واستخراج شهادة ميلاد له.

وأكدت سحر السنباطي، أن تلك الواقعة تعد انتهاكا لحقوق الطفل وأن زواج الطفلة قبل بلوغها السن القانونية يعرضها للعديد من المخاطر الصحية أثناء الحمل والولادة، كما أنها لم تكن بالنضج الكافي لاختيار شريك الحياة، موضحة أن زواج الأطفال يحرم الفتاة من استكمال تعليمها وما هو إلا تكريس لدائرة الفقر والجهل.

ولفتت "سحر" إلى المتابعة الدورية للأطفال في مثل هذه الحالات، للتأكد من عدم اتمام الزواج في أي وقت لاحق، مع تقديم كافة سبل الدعم والمشورة للأهل والأطفال لضمان حمايتهم وسلامتهم.

وجهت الدكتورة سحر السنباطي، الشكر للمستشار النائب العام ومكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام على سرعة الاستجابه لبلاغ المجلس في مثل هذه الوقائع وإصدار قرارها بما يتفق مع المصلحة الفضلي للطفلة وتوجهت بالشكر لأعضاء لجان حماية الطفولة بالمحافظات ولأخصائيين الجمعيات الشريكة، والذين لا يدخرون جهدًا في تقديم الحماية والدعم للأطفال.

وشددت على أن المجلس يتخذ كافة الإجراءات التي من شأنها إيقاف تعريض الأطفال للخطر والقضاء على العنف ومنها حالات زواج الأطفال، وأن المجلس سيقف دائماً ضد هذه الممارسات الضارة بالفتيات، والتي تعرض حياتهن للخطر وتكرس مفاهيم العنف ضدهن.