هيدي كرم في إطلالة جريئة بالجلد الأسود.. ومتابعون: "قمر يا دودو"

علاقات و مجتمع

نشرت الفنانة هيدي كرم، عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، صورة لها ظهرت من خلالها بإطلالة جريئة.

وبدت "هيدي" في الصورة التي بدت غير معتادة لها، وهي مرتدية بنطلون جلد وكذلك البلوزة أيضًا وتقود موتوسيكل، وعلقت على الصورة التي حصدت أكثر من 3 آلاف إعجاب خلال نصف ساعة: "واحدة من تفضيلاتي".

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وتفاعل معها المتابعين في الصورة: "قمر يا دودو"، "بحبك جدًا"، كما جاءت بعض التعليقات التي حملت معاني التحرش بالفنانة هيدي كرم، والتي نتحفظ على نشرها لتجاوزها للآداب العامة.

كانت آخر أعمال الفنانة هيدي كرم مسلسل "كلبش 3" مع الفنان أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزي وهالة فاخر.