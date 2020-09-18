محمد سامي وزوجته مع عمرو دياب ودينا الشربيني: في أماكن السهر

لايف ستايل

شارك المخرج محمد سامي، متابعيه، عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة تجمعه بزوجته الفنانة مي عمر، وهما برفقة الهضبة عمرو دياب، والفنانة دينا الشربيني.

وعلق "سامي"، على الصورة التي بدت من خلالها مي عمر وهي تحتضن "دينا" قائلًا: "الناس الحلوة في أماكن السهر".

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وتفاعل المتابعين مع الصورة من خلال عدة تعليقات منها: "قمري طلع واتشهر"، "ربنا يحميهم"، "أفضل مخرج مع أفضل مطرب".

وأحيى الفنان عمرو دياب، حفلة فنية مؤخرًا في المملكة العربية السعودية.

وشارك المخرج محمد سامي، في رمضان الماضي، بمسلسل "البرنس"، بطولة محمد رمضان، أحمد زاهر وروجينا، وعدد من الفنانين.