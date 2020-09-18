هنا الزاهد تدعم رضوى الشربيني بعد أزمة الحجاب: "بارك الله فيكي"

علاقات و مجتمع

دعمت الفنانة هنا الزاهد، الإعلامية رضوى الشربيني بعد أزمتها الأخيرة بسبب تصريحاتها عن المحجبات وغير المحجبات، خلال إذاعة إحدى حلقات برنامجها "هي وبس"، على فضائية "سي بي سي" سفرة.

ونشرت هنا الزاهد صورة لرضوى الشربيني عبر خاصية "ستوري"، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مرتدية فستاناً قصيرًا من اللون الأصفر.

وعلقت هنا على الصورة قائلة، "بارك الله فيكي، أنا بحبك أوي يا رضوى، من أجدع وأجمل الناس اللي شوفتهم، بحبك أوي".

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أزمة رضوى الشربيني

وتعرضت الإعلامية رضوى الشربيني لانتقادات حادة بسبب تصريحات حول المحجاب وغير المحجاب، حيث قالت "لكل الفتيات اللواتي يرغبن في خلع الحجاب، لا تقوموا بذلك، أنتن أفضل مني ومن أي فتاة غير محجبة يستقوى عليها شيطانها، لا تنخدعوا أمام المغريات وتمسكوا بحجابكن".

وهو ما أدى إلى إصدار لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرارا بفتح تحقيق عاجل مع المذيعة رضوى الشربيني، في الشكاوى التي تلقاها المجلس بشأن ما صرحت به في برنامجها "هي وبس" وحديثها عن غير المحجبات.

وبدأت الإعلامية رضوى الشربيني في تقديم الموسم الخامس من برنامجها "هي وبس" على "cbc سفرة" في 13 أغسطس الماضي.