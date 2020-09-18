تناول هذه الأطعمة للوقاية من الفيروسات في الخريف

محمد اسماعيل - القاهرة - يقترن فصل الخريف عادة بالإصابة بنزلات البرد أو الإنفلونزا وهو ما يتطلب منّا الاعتماد على الفيتامينات المهمة التي تحمي الجسم من عدوى الأمراض الموسمية، والمواد الغذائية التي يجب تناولها لتعزيز جهاز المناعة.

وكشفت الدكتورة مارينا ابليتايفا، خبيرة التغذية وأخصائية أمراض المناعة والحساسية، أن مادة البيتا كاروتين تعتبر من العناصر المهمة لحماية الجسم من عدوى الأمراض الموسمية، وهي موجودة في الفواكه والخضروات ذات اللون البرتقالي والأصفر البرتقالي، مثل الجزر والخوخ والمشمش واليقطين والبطيخ وغيرها.

وتقول: "هذه المواد غنية بمادة بيتا كاروتين، التي تتحول إلى فيتامين А، الذي يحمي الغشاء المخاطي في الجزء العلوي من الجهاز التنفسي من توغل الفيروسات والبكتيريا. محذرة من أن تناول فيتامين А النقي قد يكون ساما للجسم"، وفق ما نقل موقع "روسيا اليوم".

وأضافت أن هذا الفيتامين موجود أيضا في الحليب ومنتجات الألبان، مشيرة إلى أن الفيتامين الثاني المهم في هذا الفصل، هو فيتامين С، الذي بفضله يمكن تعزيز المناعة الخلوية. بالإضافة إلى أنه عامل مؤكسد قوي، ويحمي خلايا الجسم من التلف.