علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة الشابة سارة سلامة، متابعيها، عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة تجمعها بشقيقتها. وظهرت "سارة" برفقة شقيقتها، مرتديات ملابسا سوداء وتركن شعرهن منسدلًا، وعلقت الفنانة الشابة على الصورة قائلة: "أختي حبيبتي بتصبح عليكم.. كله يعمل لاف ليها وحتشوف مين حيصبح عليها". Advertisements وتفاعل معهما المتابعين في التعليقات: "يخربيت الجمال"، "جمالكم من نوع تاني"، "اتجوزك آه.. لأني ملياردير"، "أختك أحلى منك". وشاركت سارة سلامة في رمضان الماضي 2020 بمسلسل "يا أنا يا جدو" المذاع على روتانا دراما.

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كانت هذه تفاصيل خبر "جمال من نوع تاني".. سارة سلامة تنشر صورة لشقيقتها وتتلقى عرضا للزواج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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