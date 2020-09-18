أحمد العوضي بيحبها.. تعرف على أضرار تناول الكبدة النيئة

صحة

تحدث اليوم، الفنان أحمد العوضي خلال استضافته في برنامج "معكم"، مع الإعلامية منى الشاذلي، عن حبه لتناول الكبدة نيئة، رغم أضرارها التي أوردها موقع "live strong".

أضرار تناول الكبد نيئة

أن الكبد يحتوي على نسبة عالية جدًا من الكوليسترول وفيتامين أ.

تساعد على انتقال الأمراض الموجودة في الحيوان المذبوح عند تناولها في صورتها النيئة.

يسبب تناول الكبدة نيئة الإصابة بالمغص والإسهال وأحيانا القىء.

ارتفاع درجة حرارة الجسم.

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عدم انتظام ضربات القلب.

الخمول وعدم القدرة على القيام بالأنشطة المختلفة.

الإصابة بمرض يعرف بـ "دودة الكبدية".

أحمد العوضي يتذكر موقف طريف

وكان تذكر الفنان أحمد العوضي، خلال استضافته في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، مواقف جمعته بزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

ومن أطرف المواقف التي تذكرها، "لما عرفت إني باكل الكبدة نية بالفلفل استغربت جدا ولما شافتنى افتكرت الكبدة جيلي، ولما عرفت إنها كبدة نية قالتلى طلقنى".

وتابع: "قالتلى لما بتاكل كبدة نية أومال أنا هتعمل فيا إيه، وحاولت أقنعها أن الكبده ممكن تتاكل نية".

وقال العوضي، إنه كان في علاقة مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز منذ فترة طويلة، إلا أنهما لم يعلنا ارتباطهما، نظرًا لأنها من الممكن أن تفشل، "كنا بنقول ليه تتحسب علينا جوازة، وكنا متفقين على ده ومبسوطين".