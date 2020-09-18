أحمد العوضي يكشف فارق العمر مع ياسمين عبدالعزيز: مش 12 سنة

علاقات و مجتمع
كشف الفنان أحمد العوضي، عن سبب عدم إعلان ارتباطه بالفنانة ياسمين عبد العزيز في بداية الأمر.
وقال العوضي في لقاء خاص مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، إنه كان هناك تخوفا من إعلان علاقته بياسمين، "العلاقة كانت في بدايتها، ولو حدث أي شيء أو انفصال ستنقلب مواقع التواصل والصحف علينا دون أي سبب، وبعد التأكد من حبنا، قررنا الزواج وأعلنا للجميع ذلك".
وعن فرق العمر بينه وبين ياسمين عبد العزيز، أوضح أن زوجته أكبر منه بـ 6 سنوات فقط، وليس كما تداول البعض على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أنها أكبر منه بـ10 أو 12 سنة.
وأضاف "العوضي"، أنه انزعج بشكل كبير من التعليقات والتقارير التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، حول فرق السن بينه وبين ياسمين عبد العزيز، متابعا: "محدش لي دعوة أصلا، تعالى أسألني وأنا أقولك الحقيقة، وبعدين إيه يعني 6 سنين".
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