تألقي بالأصفر الليموني هذا الخريف

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يتربع الأصفر الليموني على عرش الموضة النسائية في خريف 2020 ليمنح المرأة إطلالة ساطعة تخطف الأنظار.

وأوضحت مجلة "فرويندين" أن الأصفر الليموني يمتاز بطابع مشرق ومفعم بالطاقة والحيوية، مشيرة إلى أنه يشيع أجواء البهجة ليكسر أجواء الكآبة السائدة في هذا الوقت من العام.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أنه يمكن الاكتفاء بقطعة واحدة تزهو بالأصفر الليموني، بينما يمكن لمَن ترغب في إطلالة جريئة تعكس جرأتها وتفرد أسلوبها اللجوء إلى إطلالة الأصفر الليموني الكاملة.

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