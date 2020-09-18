لهذا السبب.. بشرتك تحتاج إلى كريمات نهارية وليلية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أوردت بوابة الجمال "هاوت.دي" أن البشرة تحتاج إلى كريمات عناية نهارية وأخرى ليلية، وذلك للعناية بالبشرة على نحو مثالي.

وعللت البوابة الألمانية ذلك باختلاف الإيقاع الحيوي للبشرة في النهار والليل، موضحة أن خلايا البشرة تنشغل نهارا بمواجهة المؤثرات البيئية الضارة، في حين تتم عمليات الاستشفاء وتجديد الخلايا ليلا.

لذا تعمل الكريمات النهارية على حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة وجزيئات الغبار وغيرها من المؤثرات البيئية.

أما الكريمات الليلية فتمتاز بأنها غنية بالمواد الفعالة أكثر من الكريمات النهارية؛ حيث إنها تمد البشرة بالمعادن والفيتامينات على نحو مركز من أجل تدعيم عمليات الاستشفاء وتجدد الخلايا أثناء النوم.

وبشكل عام ينبغي استخدام كريمات العناية النهارية والليلية تبعا لنوع البشرة، سواء كانت عادية أو جافة أو دهنية أو حساسة.

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