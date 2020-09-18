الإفتاء توضح حكم الشرع في زوجة تركت أطفالها الصغار دون رعاية

فتاوى المرأة

ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال حول حكم الشرع في زوجة تركت أطفالها الصغار دون رعاية، وجاء في تفاصيل السؤال "حكم الشرع في زوجة تركت أولادها الصغار 4 سنوات فلم ترعاهم، ورفضت الحضور لاستلامهم أو رؤيتهم".

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وجاء في رد دار الإفتاء، "هذه الزوجة التي تركت أولادها الصغار طوال هذه المدة دون أن ترعاهم فهي آثمة شرعًا؛ لأنها قد تخلفت عن واجبها المقدس في الفترة التي قد عجز فيها صغارها عن القيام بشؤونهم وحرمتهم من حنان الأمومة التي تتطلع إليها نفوسهم".

وأكملت الإفتاء مؤكدة على إثم الأم، موضحة، "ويفصح من هذا المعنى ما أشار إليه الصديق رضي الله عنه بقوله: "رِيقُهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْ شَهْدٍ وَعَسَلٍ عِنْدَكَ يَا عُمَرُ"؛ قال هذا القول حين وقعت الفرقة بين عمر رضي الله عنه وبين امرأته وأراد رضي الله عنه أن ينزع ولده الصغير منها".

وترد دار الإفتاء دوما على الاستفسارات التي ترد إليها عبر الموقع الإلكتروني وصفحة الفيسبوك، وكذلك الهاتف والمراسلة، وغيرها من وسائل التواصل.