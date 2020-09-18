أدوات يجب أن توفرها الأمهات لأطفالهن من أجل دراسة آمنة.. تعرف عليها

أخبار من الوطن نيوز

قبل أيام من بدء العام الدراسي، وضعت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من التعليمات والأدوات الخاصة، التي يجب على أولياء الأمور، توفيرها لأولادهم، حتى يتمكنوا من دخول المدرسة، وقضاء يومهم بشكل آمن، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجاءت الأدوات التي طالبت وزارة الصحة من أولياء الأمور توفيرها كالتالي:

1) يجب أن يذهب الطالب مرتديا ًكمامته الطبية أو كمامة قماشية من مصدرموثوق أو قناع للوجه "face shield"، ويمنع الطالب من دخول المدرسة في حال عدم ارتدائه الكمامة.

2) يجب أن يتناول الطالب وجبته الخاصة التي أحضرها من المنزل.

3) يجب أن يحضر الطالب زجاجة مياه خاصة به .

4) يجب أن يحضر الطالب معه غسولا للأيدي أو كحل إيثلي في حال عدم توافر مصدر لغسل الأيدي بالماء والصابون.

كما نصحت " الصحة " بمجموعة من الإجراءات الواجب اتباعها كالتالي .

1) عدم تبادل الأدوات المدرسية بين الطلاب لأنها قد تون سببا ًفي انتقال العدوى إذا لمسها الطفل واحتوت على رذاذ متطاير لشخص يحمل الفيروس ثم قام بلمس عينيه أو فمه .

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2) التباعد الاجتماعي بين الطلاب وألا تقل المسافة بينهم عن مترين.

3) حرص الأهالي على غسل أيدي أولادهم بالماء والصابون جيداً ولمدة 20 ثانية قبل التحرك من المنزل.

4) توعية أولياء الأمور للأطفال بعدم مشارة أدواتهم الشخصية والمدرسية مع زملائهم .

5) في حال شعور الطفل بالمريض وأنه يعاني من ارتفاع درجة الحرارة، يجب عدم اصطحابه إلى المدرسة وإبلاغ المدرسة بحالته للمتابعة.

6) توعية الطلاب بعدم المصافحة والمعانقة والتقبيل.

7) عدم شراء المأكولات من الباعة الجائلين أمام المدرسة.

يذكر أن وزيرة الصحة والسكان كانت أعلنت خطة الوزارة لعودة المدارس بشكل آمن، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ووضعت مجموعة من المعايير والإجراءات الوقائية الخاصة وتعميمها على جميع المدارس على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.