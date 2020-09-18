منها الألعاب العقلية..7 أشياء تساعد على تحقيق الاسترخاء الذهني

صحة

الإجهاد النفسي والعقلي نتيجة الضغوط المختلفة من أكثر الأشياء التي تتسبب في تدهور العقل، لذلك هناك بعض التمارين التي تساعد على تصفية الذهن منها كما أوردها موقع "health line".

تعزز التمارين الرياضية إطلاق العديد من الناقلات العصبية الرئيسية في الدماغ، كما تساعد أيضاً على زيادة ضخ الدم والأكسجين إلى الدماغ، مما يساعد على اتخاذ قرارات اكثر دقة.

الاسترخاء والقراءة

تعتبر القراءة من أفضل الوسائل التي تساعد على الاسترخاء وتنشيط العقل، والقراءة من أفضل الأنشطة التي يمكنك القيام بها وتثري الدماغ بمعلومات جديدة، وفي نفس الوقت تنشط العقل والذاكرة.

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التأمل

وجدت الدراسات أن مركز الخوف والقلق في الدماغ يتناقص بعد ممارسة تمارين التأمل، كما يساعد التأمل أيضاً على زيادة القدرة على تذكر المعلومات بشكل أسرع، ويسمح للذاكرة العاملة بالبحث والعثور على المعلومات المطلوبة بسرعة وكفاءة أكبر.

الموسيقى الكلاسيكية

تعمل الأصوات اللطيفة والهادئة كالموسيقى الكلاسيكية بأنها مفيدة للدماغ والإنتاجية بشكل عام، فالاستماع إلى الموسيقى الكلاسيكية أثناء ارتداء الملابس في الصباح أو ممارسة الرياضة يولد مجموعة من الدوائر العصبية التي تساعد في تحسين الطلاقة اللفظية والأداء المعرفي والتركيز بشكل عام.

الألعاب العقلية

من المهم الحفاظ على أنشطة تعزز الدماغ باستمرار مع زيادة التعقيد بالإضافة إلى تحسين أنشطة الدماغ عبر التدريب المستمر، وممارسة نشاطات وألعاب تستخدم أجزاء مختلفة من الدماغ.

كتابة قائمة بالأشياء الممتن لها

عندما تلفت انتباهك إلى الأشياء في حياتك التي تشعر بالامتنان من أجلها، فإن عقلك في الواقع يعمل بشكل أفضل.

النوم

ثبت في دراسات لا حصر لها أن النوم يساعد في تحسين قدرتنا على التذكر، مما يؤثر بشكل مباشر على قدرتنا على التحكم في كل من سلوكنا وتعلمنا.