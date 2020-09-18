أخبار من الوطن نيوز
روى الفنان أحمد العوضي، موقفا طريفا بينه وبين زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز في منزل والده، يدل على غيرتها الشديدة عليه.
وقال "العوضي" خلال لقاء ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، إن ياسمين لا تقارن بالنسبة للغيرة، "مرة كانت جاية تزور والدي في البيت وعندي أباجورة نازلة شوية، وهي قاعدة خبطت في الأباجورة في كتفها، فبتقولي إيه ده؟ فقولتها دي دولت، أنا مسميها دولت عشان بتتحرك".
وتابع: "قالتلي دولت مين؟ فقولتلها أنا مسمي الأباجورة دولت وبحبها، قالتلي والله العظيم؟ راحت مكسراها وهنا أدركت أن الموضوع كبير، لما أباجورة واسمها دولت عملت فيها كدة ما بالك لو فيه دولت فعلا؟".
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد العوضي: ياسمين عبدالعزيز كسرت الأباجورة عشان بتغير عليا منها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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