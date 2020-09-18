محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قال الدكتور آكسيل كلاين إن التهاب الأوتار يعد من المتاعب الصحية المزعجة، التي قد تجبر المرء على التوقف عن ممارسة الرياضة لفترة طويلة.

وأوضح طبيب العظام واختصاصي الطب الرياضي الألماني أن التهاب الأوتار له أسباب عدة، منها الحركات الخاطئة أو التحميل الزائد أو ارتداء حذاء خاطىء، كما قد يكون الالتهاب مرافقا لأمراض أخرى كالسِمنة المفرطة أو التهابات أخرى.

وغالبا ما يصيب الالتهاب وتر أكيليس في الكعب أو وتر قرص الركبة أو أوتار المرفق الداخلية فيما يعرف "بذراع لاعب الجولف" أو الخارجية فيما يعرف "بذراع لاعب التنس".

ويمكن مواجهة متاعب الأوتار بواسطة التبريد ووضع الضمادات المحتوية على مراهم، إلى جانب الابتعاد عن التحميل على موضع الالتهاب.

ولتجنب الإصابة بالتهاب الأوتار يتعين على المرء عدم المبالغة في ممارسة الرياضة مع مراعاة ارتداء حذاء رياضي مناسب، فضلا عن العمل على إنقاص الوزن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ما أسباب التهاب الأوتار؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.