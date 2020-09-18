7 خطوات لقوام متناسق وجسم مثالي ورشيق

دهون الأرداف مشكلة تؤرق كثيرا من الفتيات اللاتي تعانين من زيادة في الوزن، ولكن لكل مشكلة حلها وفي هذا الصدد قالت الدكتورة بسمة يسري أخصائي التغذية، إن الدهون موجودة في جميع أنحاء الجسم وأنها أينما وجدت ستخرج ولكن بخسارة الوزن، فلا يمكننا تقليل الدهون في منطقة الفخذين مثلا أو الساقين بشكل عام.

وأضافت في تصريحات صحفية، أن النساء تميل لتراكم الدهون في منطقة الفخذ أكثر من الرجال، وأن فقدان الدهون بشكل عام يعود إلى خلق عجز بالسعرات الحرارية، ويمكنك تشكيل جسمك وبناء العضلات في مناطق معينة من خلال التمارين الرياضية.

وأكملت موضحة أن هناك عدة خطوات يمكن اتباعها لتقليل الانتفاخ والالتهابات وتخفيف حدة ساقيك مع فقدان الوزن في كل مكان.

الملح

يجعل الملح جسمك يحتفظ بالمياه الزائدة، وهذا يسبب انتفاخًا يمكن أن يؤثر على جسمك بالكامل، بما في ذلك الوركين والفخذين.

كما يجب التقليل من تناول الأطعمة المصنعة، مثل الصلصات والخضار المعلبة والشوربات، والتي غالبًا ما تكون محملة بالصوديوم.

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الخضروات الورقية

تعتبر الخضروات الورقية الداكنة واللبن والموز مصادر ممتازة لبعض المكونات التي يحتاجها الجسم للتوازن مع الصوديوم.

النشويات

عندما يحول جسمك النشويات إلى جليكوجين، يتم تخزينها مع الماء في الكبد والعضلات، وهذا يعني أنه كلما زادت كمية الكربوهيدرات التي تتناولها، زاد الماء الذي يخزنه جسمك.

القهوة

للقهوة تأثير مدر للبول خفيف جدًا وقد تحفز عملية الأيض لديك وقدرة جسمك على حرق الدهون وتمارينك، ومع ذلك لا يجب الإفراط في تناولها والتمسك بكوب واحد منها يوميا يكفي.

شرب الماء

يبدو الأمر غير منطقي، ولكن كلما قل شرب الماء، زاد تمسك جسمك به. يؤدي شرب الكثير من الماء إلى التخلص من الملح الزائد والسوائل التي لا يحتاجها جسمك، ما يقلل الانتفاخ ويساعد على كبح الشهية.

أي نشاط يرفع معدل ضربات قلبك هو أيضًا أفضل رهان لك على إنفاق السعرات الحرارية وحرق الدهون في الجسم، بما في ذلك الوركين والفخذين، كلما زاد معدل حرق السعرات الحرارية، زاد عجز السعرات الحرارية الذي يمكن أن تخلقه وزادت احتمالية فقدان الوزن وإسقاط الدهون في كل مكان لذلك إضافة بعض التمارين خاصة الكاديو شيء جيد.

تدريب وتقوية الفخذين

إذا كان لا يمكنك تقليل دهون الفخذين، يمكنك تدريب عضلاتك على الفور حتى تصبح قوية، اختر تمارينك المفضلة من كل مجموعة وأكمل كل منها من 8 إلى 12 تكرارًا بأقصى وزنك ليصبح المجموع ثلاث إلى أربع مجموعات، ومن الناحية المثالية، جرب تمرينات الساق لمدة يومين كل أسبوع ، واخلط الحركات المركبة متعددة العضلات (فكر في وضع القرفصاء والاندفاع) مع تمارين أكثر استهدافًا (مثل تمارين الجسور وتموجات أوتار الركبة).

واختتمت يسري أن يساعد هذا أيضًا في زيادة الطاقة المحروقة أثناء الراحة وتحسين الأداء، بحيث يمكنك بذل جهود أكبر، وتكون قادرًا على الحفاظ عليها لفترة أطول من الوقت.

هذا المزيج من القوة والعمل المتقطع يؤدي إلى حرق سعرات حرارية أعلى - دون الحاجة إلى ممارسة المزيد من التمارين.