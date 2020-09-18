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الإفتاء توضح حكم الدين في تحمل الرجل علاج زوجته

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فتاوى المرأة

أرسلت إحدى السيدات سؤالًا لدار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي الإليكتروني، لمعرفة حكم الدين في تحمل الزوج علاج زوجته. 

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وتضمن السؤال الآتي: "هل تدخل قيمة العلاج وأجرة الطبيب ضمن النفقة الزوجية الواجبة على الزوج لزوجته؟". 

ومن جانبها أوضحت "الإفتاء" عبر موقعها الرسمي، أن "تكاليف علاج الزوجة من دواءٍ وأجرة طبيبٍ داخلةٌ ضمن النفقة الواجبة شرعًا على الزوج تجاه زوجته تبعًا لقدرة الزوج المالية يُسْرًا أو عُسْرًا، وتُنَزَّلُ هذه النفقة منزلة الأصل من طعامٍ وشرابٍ وكساءٍ إن لم تكن أَوْلَى من ذلك جميعًا". 

وتابعت: "قد يصبر الإنسان على الجوع والعطش، لكنه لا يصبر في الغالب على المرض، وهذا ما عليه العمل في الديار المصرية قضاءً، وهو الموافق لمقاصد الشرع الشريف، وفيه عرفانٌ لفضل الزوجة التي لا تألو جهدًا في خدمة زوجها والعكوف على تربية الأولاد". 

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