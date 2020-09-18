"زي لون زينة الجديد".. طريقة عمل "التان" في المنزل لبشرة برونزية

لايف ستايل

استطاعت الفنانة زينة، لفت الأنظار خلال الساعات الماضية، عقب نشرها أحدث جلسات تصويرها خلال عطلتها الصيفية، عبر "الإنستجرام".

وظهرت الفنانة بمايوه باللون "الموف" الداكن، مع كاش بنفس اللون والخامة، على إحدى الشواطئ، حيث أظهر الموديل، اللون الجديد الذي اكتسبته الفنانة "التان".

واعتمدت على الشعر الطبيعي غير المُصفف مع قُبعة من الخوص، ونظارة شمس عريضة.

وخطفت الفنانة الأنظار بسبب لون جسدها وبشرتها الجديد، حيث اعتمدت على اللون البرونزي، نتيجة التان، مما بدل لونها نهائيًا وجعلها أكثر أنوثة وجذبًا للانتباه.

ويرصد "هُن" للسيدات طريقة عمل التان أويل في المنزل بدلًا من شراءه لاستخدامه على البشرة والجسم.

المكونات

زيت الزيتون

زيت الأفوكادو

زيت بذور التوت

زيت بذور الجزر

خشب الصندل العطري

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طريقة عمل التان أويل

ضعي كوب متوسط ​​من زيت الزيتون في وعاء.

اسكبي زيت الأفوكادو، ثم ضعي ملعقتين صغيرتين من زيت بذور التوت وزيت بذور الجزرة.

حركي الخليط جيدًا.

في النهاية، ضيفي بضع قطرات من زيت خشب الصندل العطري.

قم دائمًا بالتخزين في وعاء محكم الإغلاق للحفاظ على فعاليته.

طريقة استخدام التان أويل للحصول على اللون البرونزي

وفقًا لما ذكره موقع "Boldsky" إليكٍ بعض الخطوات التي يمكنك من خلالها عمل تان صحي :

- ضعي المقعد لى الشاطئ خلال فترة الشمس.

- قومي بفرد منشفة على الكرسي، واستلقِ عليها.

- اغمري المنشفة في التان أويل.

- مرري المنشفة على جسدك المعرض للشمس، واحرصي على تمرير المنشفة على الوجه والرقبة.

- اضبطي المنبه على 30 دقيقة.

- استلقي تحت أشعة الشمس مدة 30 دقيقة، واسترخي تماما.

- بعد انتهاء المدة، ضعي المنشفة في الزيت مرة أخرى، وكرري العملية على جسدك من الخلف.

- احرصي على تغطية منطقة الرقبة الخلفية، وخلف الأذنين بالزيت.

- انتظري 30 دقيقة أخرى.