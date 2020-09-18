"فيروز" تحول سيارتها إلى مطعم متنقل: "بيقولولي إنتي بـ100 راجل"

علاقات و مجتمع

من الاسكندرية بدأت في تحدي الصعاب وفتحت لها باب رزق يساعدها على التوسع في مشروعها وتحويل سيارتها إلى متجر صغير لبيع خضروات مجهزة للطهي، ومخللات بيتي ومخبوزات وفطائر وغيرها من الأطعمة المجهزة.

مشروع بدأت فيه فيروز سعد، بإرسال الأطعمة للمنازل عن طريق عربة "توك توك"، "مشروعى بدأ أكتر من 10 سنين بدأت تدريجي، بذلت جهد كبيرعلشان للي عملته كنت بستخدم التوك توك علشان أوصل الطلبات للمنازل".

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فيروز: فكرة العربية المتنقلة جت من رغبتي في الحفاظ على الأكل

سنوات من العمل الجاد جعلها تفكر في شراء سيارة للحفاظ على الأطعمة، "كنت بدور على أي وسيلة نقل تساعدني على نقل الأكل بشكل آمن، وزوجي ساعدني وعلمني السواقة".

"انتى مش بتتكسفي".. واحد من التعليقات السلبية التي استمعت لها "فيروز"، وحاولت التعامل معها، "ردود أفعال الناس المستفيدين عجبهم فكرة المشروع، وناس وصفتنى بـ100 راجل، وناس تانية تقولي انتي مش بتتكسفى وانتى واقفة، بس أنا ماشية في طريقي وعارفة هدفي".

"فيروز" رزقها الله أربعة أبناء في مراحل تعليمية مختلفة، هندسة، ميكانيكا، علوم، ابتدائي، "بشقى علشان أولادي وانهم يبقوا مختلفين نجاحهم هو نجاحي في الحياة".