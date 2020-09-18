بعد براءة أحمد عز.. القصة الكاملة لمشاجرته مع شقيقة زينة في الساحل

علاقات و مجتمع

قضت محكمة جنح مستأنف العلمين براءة الفنان أحمد عز، كما غرمت المحكمة نسرين رضا، شقيقة الفنانة زينة مبلغ عشرة آلاف جنيه، في قضية المشاجرة التي وقعت بينهما في فندق بالساحل الشمالي.

كما قضت المحكمة بتعويض مدني مؤقت بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه لصالح الفنان أحمد عز.

تفاصيل مشاجرة أحمد عز وشقيقة زينة

قبل قرابة 10 أشهر، وتحديدًا في إجازة عيد الأضحى المبارك، للعام الماضي، كانت الأنظار تتجه لما يدار في الساحل الشمالي، حيث وقعت مشاجرة الفنان أحمد عز وشقيقة الفنانة زينة، التي إمتدت إلى صفعة على الوجه.

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بدأت بـ"صفعة" على الوجه

كان الفنان أحمد عز يجهز لإجراء حوار صحفي مع "الوطن" خلال المشاجرة، التي بدأتها شقيقة الفنانة زينة، ودخلت مندفعة نحو "عز"، وكان حينها يلبي طلبات جمهوره في التقاط الصور.

اندفعت شقيقة زينة نحو الفنان وصفعته على وجهه قائلة، "إزيك يا أحمد.. عامل إيه، تمام؟"، الصدمة ألجمت "عز"، وسألها "إنتي مين وبتعملي كدة ليه؟"، ليفاجأ بشاب بصحبة السيدة يوجه له السباب مخاطبًا السيدة صحبته "سيبك منه ده......."، ويتضح بعد ذلك أنها شقيقة زينة.

أحمد عز لم يرد

لم يرد أحمد عز الصفعة، وعند ملاحظة أفراد الأمن ما حدث بينهما، تدخلوا لإنهاء الخلاف، وحينها دخلت زينة إلى بهو الفندق، مع طفليها ليتضح أنها شقيقة زينة، وعندئذ دخل أحمد عز إلى غرفة اجتماعات في محاولة لتهدئة الشجار الذي حدث، وطلب شهادة 3 شهود معه بأنه لم يتعرض لها، وطلب شرطة السياحة، ومدير الفندق، وأحد أفراد الأمن.

محضر شرطة

حضرت زينة، وطلبت عدم تحرير محضر لشقيقتها، إلا أن عز رفض، وأصر على موقفه في تحرير محضر ضد شقيقتها، الذي حمل الرقم 1952 لسنة 2019 جنح العلمين، واستمعت النيابة، إلى أقواله، وشمل اتهام الفنان أحمد عز لشقيقة الفنانة زينة بالاعتداء عليه في أحد الأماكن العامة بقرية مراسي، والذي أدلى بأقواله فيه أمام النيابة، ومن جهتها استعدت النيابة الفنانة زينة، وشقيقتها لسماع أقوالهما في التهم الموجهة إليهما.

بلاغ كاذب وتفريغ الكاميرات

في الوقت الذي حاولت فيه زينة منع تحرير محضر ضد شقيقتها، طالب الفنان أحمد عز بتفريغ كاميرات مراقبة الفندق، ليثبت أن شقيقة زينة "نسرين"، هي من بدأت الشجار معه، والذي وصل حد التشابك بالأيدي، واتهمها كذلك بالسب والقذف، وعندما حررت محضرا مضادا، قرر اتهامها بالكذب في محضر جديد، وذلك لتوجهها لقسم الشرطة واتهامه بالتعدي عليها، مشيرا إلى أنها هي من قامت بالاعتداء عليه على مسمع ومرأى جميع الحضور بالمكان الذي شهد الواقعة في الساحل الشمالي، وحرر أحمد عز محضر بلاغ كاذب ضد شقيقة زينة.

تسجيل يثبت صحة كلام عز

المصادفة التي قادت "عز"، لإجراء حوار صحفي، في وقت الاعتداء عليه من قبل شقيقة زينة، جعلت كل الأحداث التي مرا بها مسجلة في تسجيل صوتي سلمه للنيابة، ليثبت أن "نسرين" هي من بدأت الاعتداء عليه وليس العكس، ويسرد تفاصيل وترتيب أحداث الواقعة، مشيرا إلى أن التسجيل تم بالمصادفة.