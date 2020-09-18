"الصحة العالمية" توصي بالحصول على تطعيم الإنفلونزا مع حلول موسم الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

حذرت منظمة الصحة العالمية، من أن فيروس كورونا المستجد ينتشر بوتيرة مزعجة في بعض أجزاء نصف الكرة الشمالي، مع اقتراب حلول موسم إنفلونزا الشتاء خلال عدة شهور.

وقالت ماريا فان كيركوف أحد المسؤولين عن مواجهة كوفيد 19 في منظمة الصحة، خلال بث عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "بدأنا نرى اتجاهات مقلقة في بعض الدول"، وفقاً لوكالة "رويترز".

وأضافت كيركوف: "نرى زيادة في عدد مَن يدخلون المستشفيات، ومَن هم في وحدات العناية المركزة خاصة في إسبانيا وفرنسا والجبل الأسود وأوكرانيا، وبعض الولايات الأميركية، وهذا أمر مقلق لأن موسم الإنفلونزا لم يحن بعد"، نقلا عن صحيفة "الشرق الأوسط".

وقالت فان كيركوف إن أعداد المرضى الذين يدخلون المستشفى وأعمارهم تتراوح بين 15 و49 عاماً تتزايد في دول عديدة.

ونصح مايك رايان أكبر خبير للطوارئ في المنظمة مَن هم معرضون بشدة للإصابة بـمرض كوفيد 19 بالحصول على تطعيم ضد الإنفلونزا.

تحذير مستشار الرئيس

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حذّر الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحة، من أنه سيكون هناك خلط بين الإنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا خلال فصل الشتاء المقبل.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلام هوانم" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، إن هناك ضرورة لاستمرار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا.

مخاطر الإصابة

وتزداد حالات الإصابة بنزلات البرد والالتهابات الفيروسية التنفسية الحادة في فصل الخريف، وقد ترافقها الإصابة بفيروس "كورونا" بنفس الوقت ما يؤدي الى فشل عمل بعض الأعضاء في جسم المصاب.

ويمكن أن تتسبب العدوى المتزامنة بهذين المرضين إلى تعطيل عمل بعض الأعضاء، محدثة مشاكل في القلب والأوعية الدموية، ويمكن أن تكون قاتلة للإنسان، بحسب ما صرح طبيب الأنف والأذن والحنجرة الروسي فلاديمير زايتسيف.

وأكد أن الأنفلونزا يمكن أن تتحول إلى التهاب رئوي، كما أن هناك خطر حدوث مشاكل في البلعوم والشعب الهوائية والرئتين، وفق ما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية.