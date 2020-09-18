في أحدث ظهور لها.. رانيا يوسف تنشر صورا بفستان سواريه مكشوف (صور)

لايف ستايل

شاركت الفنانة رانيا يوسف متابعيها بعدة صور اليوم، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت الفنانة بفستان سواريه "جولد" تميز بكونه طويل، وبعدة طبقات، مع حمالات رفيعة بدون أكمام، حيث ظهر مكشوف من منطقة الصدر.

كما اعتمدت الفنانة على الشعر الويفي الأسود، مع المكياج السموكي اللامع، والأقراط والقلادة الألماسية.

ولم تُرفق الفنانة الصور بتعليقات مكتفية بوجه تعبيري "تاج".

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وعادت الفنانة مؤخرًا، تنشر عبر خاصية "الاستوري" على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صور المتحرشين بها عبر حساباتها "الانترنت".

وأظهرت القصص المصورة، بعض الرجال الذين وصفتهم الفنانة بالمتحرشين، مع ذكر أسمائهم، معلقة: "السكوت عن التحرش جريمة، افضحي المتحرش".

وهذه ليست الأولى التي تنشر فيها "رانيا" صور المتحرشين بها، حيث نشرت من قبل عدة صور تعود لبعض الأشخاص، منذ شهرين وتحديدًا، في 13 يوليو الماضي.

وتنتظر الفنانة رانيا يوسف عرض الجزء الثاني من مسلسل "الآنسة فرح"، في شهر نوفمبر المقبل، ويشاركها كل من أسماء أبو اليزيد، ومحمد كيلاني، وهبة عبد العزيز، وهدى مجد، وعارفة عبد الرسول.