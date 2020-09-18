الامارات | «عجائبيات العرب».. رحلة في الأساطير القديمة

شكرا لقرائتكم خبر عن «عجائبيات العرب».. رحلة في الأساطير القديمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صدر عن أكاديمية الشعر في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، كتاب جديد بعنوان «عجائبيات العرب _ متابعة لطائفة من أساطير العرب وتحليلها»، لمؤلفه الدكتور عبدالملك مرتاض، الباحث الأكاديمي والناقد المعروف، وعضو لجنة تحكيم البرنامج الشهير «أمير الشعراء».

جاء الكتاب في 240 صفحة من القطع الكبير، مركّزاً على المستوى الإجرائي لمظاهر الأسطورة عند قدماء العرب تحديداً، خلافاً لما سبق من كتب اختارت الأسطورة موضوعاً لها، وركزت على المعنى المفهومي لمصطلح الأسطورة، وهو ما منح هذا الكتاب قدراً كبيراً من الأهمية والتفرد في معالجة موضوع الأسطورة، ودافعاً لقراءته والتمعّن في محتواه.

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مصطلح «عجائبيات» الذي جاء عنواناً لهذا الكتاب، هو إشارة إلى تلك الأساطير التي تعامل معها العرب في ثقافاتهم وآدابهم وخيالهم، انطلاقاً من تمثلهم للكائنات الجنية واعتقادهم بالأصنام وتصرفاتها، حيث ظلوا يروجون حكايات عجيبة وعجائبية معاً.

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