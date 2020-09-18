الامارات | أين تذهب.. نادي العريش.. سوق طعام عصري

شكرا لقرائتكم خبر عن أين تذهب.. نادي العريش.. سوق طعام عصري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 18 سبتمبر 2020

كشف نادي العريش، الوجهة العائلية المختصة بتوفير تجارب رياضية واجتماعية في دبي فستيفال سيتي، عن افتتاح قاعة المأكولات، وهي سوق طعام بمفهوم عصري يوفّر باقة كبيرة ومتنوعة من الخيارات التي ترضي جميع الأذواق، بما فيها المخبوزات واللحوم الطازجة وأصناف القهوة الفاخرة، فضلاً عن الوجبات المعدّة حسب الطلب والآيس كريم وتجارب الشواء في الهواء الطلق.

ويقدم مخبز آرتيزن بيكري في قاعة مأكولات العريش تشكيلة شهية من المعجنات الطازجة، كخبز العجين المخمّر وخبز الجاودار وغيرها من الخيارات الخالية من الجلوتين. كما يعتمد المخبز مفهوم الديلي، الذي يتيح للزوار اختيار المكونات لإعداد أصناف الخبز المفضلة لديهم.

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