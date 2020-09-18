الامارات | قصص ملهمة من الإمارات بأكثر الكتب مبيعاً في العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن قصص ملهمة من الإمارات بأكثر الكتب مبيعاً في العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - على الرغم من ظروف التباعد الاجتماعي في أنحاء العالم، كشفت «غينيس للأرقام القياسية»، أمس، عن نسخة 2021 في المنطقة العربية تزامناً مع إطلاقها عالمياً من مقرها الرئيس في المملكة المتحدة. وكشفت السلطة الرسمية لرصد وتسجيل الأرقام القياسية حول العالم أن الإمارات هي السباقة عربياً في تحقيق الإنجازات القياسية بـ413 رقماً قياسياً حالياً، تليها كل من المملكة العربية السعودية بـ93 رقماً قياسياً، وجمهورية مصر العربية ثالثاً

بـ85 رقماً قياسياً.

إنجاز رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري وصل صفحات كتاب غينيس للأرقام القياسية الذي يعتبر أكثر الكتب مبيعاً في العالم، بعد أن شكلت المدرسة الهندية الدولية في الشارقة أكبر صورة لصاروخ فضائي يشكله بشر احتفالاً بوصول المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية.

وتنوعت الإنجازات الإماراتية التي وجدت مكاناً لها في صفحات الكتاب الجديد، منها إنجاز «طيران الإمارات» لأكثر عدد جنسيات على متن طائرة واحدة. كما تضمن الكتاب انجازات إماراتية مثل أكبر مبنى على شكل إطار صورة عن برواز دبي، والمعلم الإماراتي في أبوظبي «كلايم أبوظبي» الذي يتضمن أكبر نفق هوائي للقفز الحر في العالم، وأعلى جدار تسلق داخلي في العالم.

مدينة مصدر في العاصمة أبوظبي حجزت مكاناً لإنجازها بعد أن شكلت أكبر لوحة فسيفسائية في العالم من مواد قابلة لإعادة التدوير. بلغ حجم اللوحة 1015 متراً مربعاً، أي ما يعادل مساحة ملعبي كرة سلة، واستغرق تجهيزها شهراً كاملاً، واستخدم فيها 90 ألفاً و500 من المواد القابلة لإعادة التدوير التي شملت قوارير بلاستيكية وعبوات معدنية وعلب الكرتون.

لم يغفل الكتاب عن عدد من إنجازات المنطقة العربية، منها على سبيل المثال لا الحصر الناشطة البيئية اللبنانية كارولين شبطيني عن إنجازها أكبر مجسم من العبوات البلاستيكية. كما تصدّر المصريان طارق مؤمن ورنيم الوليلي الصفحة الأولى عن انجازهما كأول زوجين يحققان بطولة العالم للاسكواش في تاريخ اللعبة. من الإمارات، ومن شاطئ دبي تحديداً، قام البريطاني «نيك واتسون» في يوم ميلاده الـ50، بسحب ابنه من أصحاب الهمم في رحلة بحرية امتدت لست ساعات، محققاً رقماً قياسياً لأسرع وقت في سحب قارب سباحةً لمسافة 5 كم، ورقماً آخر لمسافة 10 كم. ومن الإمارات ومن أبوظبي على وجه الخصوص، استعرض الكتاب مجموعة من انجازات الأسترالية «إيفا كلارك» التي تحمل 12 رقماً قياسياً مختلفاً في الرياضات البدنية، حققتها جميعاً في الإمارات خلال 20 عاماً من وجودها فيها.

ويستعرض الكتاب صوراً لكل من عالم «وارنر براذرز أبوظبي» باعتباره أكبر مدينة ترفيهية داخلية، ومكتب المستقبل باعتباره أول مبنى تجاري مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وأطول عرض للألعاب النارية الذي تم تنظيمه في جزيرة المرجان برأس الخيمة مطلع العام الجاري. الشارقة كان لها نصيب من صفحات هذا العام ودخلت بإنجاز «مكتب الشارقة صديقة للطفل» لأكثر عدد أشخاص داخل صورة مطبوعة مقصوصة الوجوه.

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المملكة العربية السعودية كان لها نصيب من صفحات الكتاب العالمي، حيث تصدّر انجازان عالميان باسم الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن أطول عرض للمناطيد المتوهجة في العالم بقيادة طيارين من 19 دولة، وأكبر مبنى مغطى بالمرايا في العالم.

ومن مصر، تضمنت النسخة أيضاً استعراضاً لأقدم هرم عرفته البشرية حتى الآن، وهو «هرم زوسر» أو «الهرم المدرج»، المعلم الأثري بسقارة شمال غرب مدينة ممفيس القديمة في مصر.

ومن الأردن تم تصنيف ديرعين عباطه «مقام النبي لوط» في الأغوار الجنوبية في الاْردن باعتباره الموقع الأثري الأكثر انخفاضاً تحت مستوى سطح البحر في العالم، بعد أن تم توثيق هذا المعلم الأثري المهم داخل تجويف كهفي طبيعي على انخفاض 388 متراً.

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رقماً قياسياً إماراتياً في الموسوعة.

- إنجاز هزاع المنصوري يصل «غينيس» بأكبر صورة لصاروخ فضائي يشكله بشر

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