أحمد العوضي: ياسمين كانت عايزة تدبحلي القطة

علاقات و مجتمع

قال الفنان أحمد العوضي، إنه رُشح للعمل في مسلسل "لآخر نفس" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، "كنت نفسي أشتغل معاها من بدري".

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وأضاف "العوضي"، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج "معكم"، عبر شاشة "سي بي سي"، أن الشركة المنتجة رشحته للعمل بالمسلسل، متابعًا: "كنت واخد قرار إني معملش ظابط، بس لما قالوا لي ظابط مع ياسمين وافقت على طول".

وتابع: "في أول بروفة كانت عايزة تدبحلي القطة.. خبطتني على كتفي، ورديت عليها"، موضحًا أنه يحب الفنانة ياسمين كممثلة جدًا.

وأوضح أنه خطط للجلوس بجانب الفنانة ياسمين في أحد بروفات المسلسل، معقبًا: "نسيت الإسكريبت وبصيت معاها واتكلمت معاها لحد ما ضحكت، يعني قلبها مال"، مؤكدًا أن علاقة زواجهم جاءت طبيعية من إعجاب لحب ثم زواج بعد ذلك.