أحمد العوضي يفجر مفاجأة: متجوز ياسمين عبدالعزيز من زمان

علاقات و مجتمع

قال الفنان أحمد العوضي، إنه كان في علاقة مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز منذ فترة طويلة، إلا أنهما لم يعلنا ارتباطهما، نظرًا لأنها من الممكن أن تفشل، "كنا بنقول ليه تتحسب علينا جوازة، وكنا متفقين على دة ومبسوطين".

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وأضاف العوضي، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج "معكم"، عبر شاشة "سي بي سي"، أنهما كان متفقين على إخفاء زواجهما، متابعًا: "اتفقنا أننا نعلن الجواز في رمضان، عشان يركزوا في أعمالهم الفنية الرمضانية".

وأوضح أنه كان لا يريد التشتيت في العمل الدرامي في رمضان، مؤكدًا أنه عندما نزل صورة لهما في عيد ميلادها، الجماهير تحدثت كثيرًا في هذا الموضوع، متابعًا: "كتبت لها هابي بيرث داي ياسمين، وعملت قلبين الدنيا ولعت".

وأشار إلى أنه لم يخرج حتى لو لمرة واحدة لينفي ما ذكره الجمهور، حول علاقة زواجهما، مؤكدًا أن علاقتهما مستمرة إلى الآن، لأنهما يحبان بعضهما كثيرًا.