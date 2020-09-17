"افتكرتها جيلي".. أحمد العوضي: ياسمين عبدالعزيز قالتلي طلقني عشان باكل كبدة نية

علاقات و مجتمع

تذكر الفنان أحمد العوضي، خلال استضافته في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، مواقف جمعته بزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز.

ومن أطرف المواقف التي تذكرها، "لما عرفت إني باكل الكبدة نية بالفلفل استغربت جدا ولما شافتنى إفتكرت الكبدة جيلي، ولما عرفت إنها كبدة نية قالتلى طلقنى".

وتابع: "قالتلى لما بتاكل كبدة نية أومال أنا هتعمل فيا إيه، وحاولت أقنعها أن الكبده ممكن تتاكل نية".

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وقال العوضي، إنه كان في علاقة مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز منذ فترة طويلة، إلا أنهما لم يعلنا ارتباطهما، نظرًا لأنها من الممكن أن تفشل، "كنا بنقول ليه تتحسب علينا جوازة، وكنا متفقين على دة ومبسوطين".

زواج أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

وانتشرت أنباء زواج أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز كثيرًا قبل إعلانهما الرسمي، على الرغم من أن أحدًا منهما لم يشر للآخر، حيث اكتفى كل منهما أن الجماهير على علم بقصتهما، التي بدأت بصور تذكارية، وتلميحات ومن ثم إعلان كلا منهما حبه للآخر عن طريق "السوشيال ميديا"، ليصبح أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز أحدث ثنائي بالوسط الفني.