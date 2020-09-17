القومي للمرأة: الرئيس طوال الوقت يولي المرأة المصرية اهتماما كبيرا

علاقات و مجتمع

قالت الدكتورة رانيا يحي عضو المجلس القومي للمرأة، إن هناك اهتمام كبير من الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي بالمرأة المصرية وكافة التفصيلات الصغيرة والدقيقة جدا لصالح الأسرة المصرية وتشجيع المرأة العاملة.

وأضافت يحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن خطاب الرئيس أمس كان له بعدين مهمين الأول وهو الاهتمام الشديد والملحوظ بالأسرة المصرية ورعاية المرأة والأهتمام بها والآخر هو تشجيع المرأة العاملة التي لها دور حيوي ومهم وهي العمود الفقري داخل الأسرة.

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وتابعت، أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على دور المرأة المصرية كأم بجانب دورها في العمل وتشجيعها على ممارسة حياتها المهنية داخل إطار العمل في كافة المجالات المختلفة وهذا ليس بجديد على الرئيس الذي يولي أهمية قصوي لصالح المرأة المصرية وهو ما رأيناه أثناء أزمة فيروس كورونا من خلال تواجد المرأة داخل المنزل، وهذا هو العصر الذهبي للمرأة.

وواصلت، نتمني أن يدرس مجلس الوزراء الحالات وتقديم أفضل الحلول ودراسة وضع المرأة العاملة خلال العام الدراسي المقبل، مؤكدة أن الرئيس دائما يستبق الأحداث ويبحث عن حلول لكل المشاكل قبل أن يفكر المواطنين فيها ويحاول إيجاد حلول لها.

وأكدت، على أن هناك تعاون بين المجلس القومي للمرأة ومجلس الوزراء وكافة الأجهزة المعنية لتحسين وضع المرأة المصرية داخل المجتمع.