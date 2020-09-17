بعد زفافها.. أمير كرارة يسترجع ذكرياته مع شقيقته بصورة الطفولة

علاقات و مجتمع

شارك الفنان أمير كرارة ، متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصو روالفيديوهات "إنستجرام" بصورة تجمعة بشقيقته "نور" التي احتفل بزفافها مؤخرًا، رفقة لصورة أخرى تجمعهما سويًا وتعود لسنوات بعيدة.

حيث ظهر "كرارة" وهو في عمر شاب صغير، بينما ظهرت شقيقته العروس وهي طفلة.

احتفل الفنان أمير كرارة خلال شهر سبتمبر الجاري، بزفاف شقيقته الصغرى.

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وكان الفنان احتفل مؤخرًا بحفل زفاف شقيقته الوحيدة "نور" وسط العائلة والأصدقاء المقربين.

وفي صورة متداولة ظهر خلالها "كرارة" وهو متأثر بزفاف شقيقته، التي مسحت دموعه، حيث تربط الثنائي علاقة وطيدة، فالفنان أمير كرارة، هو شقيقها الأكبر الذي تولى مسئولية رعايتها عقب وفاة والدتها، وهي في عمر العاشرة.

وجاء الزفاف عقب قرابة العام، من خطبة "نور" التي احتفلت بها أيضًا في أجواء عائلية داخل منزلها، وسط حضور العائلة والأصدقاء المقربين.

وكانت آخر أعمال أمير كرارة مسلسل "الاختيار"، في رمضان الماضي 2020، والذي جسد من خلاله سيرة حياة الشهيد أحمد منسي، وشاركه في المسلسل عدد من الفنانين منهم أحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق.