"القومي للمرأة" يدرس وضع النساء العاملات خلال العام الدراسي الجديد

علاقات و مجتمع

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تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدراسة ظروف المرأة العاملة خلال العام الدراسي الجديد، ووضع خطة سريعة لحل مشكلاتهن، استقبلت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومى للمرأة، ظهر اليوم، الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

و تقدمت الدكتورة مايا مرسي بالشكر والتقدير للرئيس السيسي لدعمه ومساندته الدائمة للمرأة وإيمانه بدورها الفعال، وتقديره لحجم التضحيات التي تقوم بها المرأة المصرية وخاصة المرأة العاملة من أجل المجتمع وأسرتها خاصة فى ظل جائحة كورونا التى ألقت المزيد من الأعباء على كاهلها تزامنا مع بداية العام الدراسى الجديد والإتجاه لتقليل عدد أيام الدراسة.

فيما أوضح الدكتور صالح الشيخ أن الجهاز يعكف على دراسة الأمر للوصول إلى دراسة دقيقة تهدف إلى وضع إطار محكوم يراعي الوصول إلى تحقيق التوازن بين أعباء المرأة العاملة في رعاية أسرتها وخدمة وطنها وبين عدم المساس والتأثير على استمرار العمل في الجهات الحكومية وجودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى حرصه على الاستماع لرأي المجلس القومي للمرأة والذي يعبر عن المرأة المصرية وتطلعاتها.