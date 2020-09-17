صور.. معلومات عن العراقية شيلان رؤوف بعد مقتلها وبتر أطرافها على يد ملثمين

علاقات و مجتمع

مقتلها شغل الرأي العام العربي خلال الساعات الماضية، مستنكرين وحشية نحرها داخل منزلها بالعاصمة العراقية بغداد، ليتصدر اسمها "شيلان دارا رؤوف" عنوان الصحف ووسائل الإعلام العربية، لعرض تفاصيل الجريمة التي نفذت على يد ملثمين مجهولي الهوية.

تعاونت الأجهزة الأمنية ببغداد مع جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان للتحقيق في الواقعة، معلنين عن القبض على أحد الملثمين المتهمين بقتل الشابة العراقية، الذي تم اعتقاله في "أربيل" عاصمة إقليم كردستان، بحسب موقع "عكاظ".

"هن" رصد أبرز المعلومات عن القتيلة العراقية شيلان دارا رؤوف، خلال الفقرات التالية.

- ليس لديها أشقاء.

- لم تتجاوز عمر الـ27 سنة.

- تخرجت في كلية بغداد للعلوم الطبية عام 2016.

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- عملت في قسم الأمراض السرطانية بمدينة الطب في بغداد.

- عملت في مجال الصيدلة.

- تطوعت بالعمل في إسعاف جرحى الاحتجاجات المندلعة وسط العاصمة العراقية منذ أكتوبر 2019.

- تسكن في منطقة المنصور بالعاصمة العراقية بغداد، القريب من السفارتين البحرينية والروسية.

- أكد طبيب بإدارة الطب العدلي ببغداد، أن الجناة اعتدوا على "شيلان" جنسيا قبل ذبحها وبتر أطرافها.