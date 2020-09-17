الأبراج الفلكية توضح أقوى 5 نساء تمتلك القدرة والقوة.. هل أنتِ منهن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تتميز بعض النساء بالقوة والقدرة على مواجهة الصعاب والاعتماد على نفسها وتحملها لضغوطات الحياة اليومية، ورتب علم الفلك والأبراج النساء وفقا لأبراجهم، بحسب ما ذكر موقع "yourtango".

1- امراة برج الثور (21 أبريل-21 مايو):

تتميز بالصبر والإخلاص والمسؤولية، ما يجعلها قوية بشكل لا يصدق في جميع مناحي الحياة، سواء العملية أو الاجتماعية أو الجسدية أو الأسرية، بالإضافة إلى أنها ذكية وصبورة ومبدعة وتحاول دائما إسعاد من حولها.

2- امرأة برج الأسد (22 يوليو- 22 أغسطس) :

تتميز بالشخصية القوية جدا ومقاومتها الشديدة للصعاب وثقتها بنفسها، وتهتم أيضا بتحقيق نجاحها والوصول لأهدافها، وترغب دائما أن تكون مركز القيادة واتخاذ القرارات.

3- امراة برج العقرب (23 أكتوبر- 22 نوفمبر):

Advertisements

طبيعتها الحازمة والعاطفية تجعل منها قادة مثالية لأي مجال من مجالات الحياة، وتمنحها فرصة كبيرة بشكل خاص لتكون قوية في حياتها المهنية.

وفي عالم الأعمال، تستطيع أيضا مواجهة التحديات الصعبة كما أنها تخطف الأنظار وتنال إعجاب الآخرين من حولها.

4- امرأة برج القوس (22 نوفمبر - 21 ديسمبر):

يميل مواليد القوس إلى التفاؤل والمثالية والحماس، ممزوجا بحس الدعابة، ما يمنح قدرا هائلا من القوة العاطفية ويساعد على تحقيق الأهداف حتى النهاية بغض النظر عن مدى صعوبة ذلك.

5- امرأة برج الجدي (22 ديسمبر - 19 يناير):

يتمتع نساء برج الجدي بقدر كبير من ضبط النفس في جميع مجالات الحياة، بالإضافة إلى قوة إرادتهن التي تجعلهن أقوياء للغاية، ما يساعدهن في الوصول لأهدافهم وبلوغ أعلى المناصب.