كيف يختار كل برج ديكورات منزله؟.. الثور أنيق والسرطان تقليدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

تعد اختيارات ديكور المنزل أمرًا مرهقًا في بعض الأحيان، خصوصا أن هناك الكثير من العوامل التي يجب مراعاتها، بداية من الميزانية إلى مساحة المنزل وموقعه وعدد أفراد الأسرة، وغيرها.

وعلى الرغم من اختلاف اختيارات الأشخاص، إلا أنه في عالم الأبراج هناك مجموعة من الصفات التي يشترك فيها مواليد كل برج وبناء عليه يختارون ديكوروات المنزل، وذلك وفق ما نقل موقع "thespruce".

برج الدلو انتقائي وصديق للبيئة:

شخص فريد من نوعه ولا يبذل قصارى جهده لتزيين منزله مثل أي شخص آخر، ومن المحتمل أنه يختار دمج أكبر قدر ممكن من الخيارات التقنية والصديقة للبيئة، إلى جانب تخيص مكان يكون فيه وحيدًا مع أفكاره، كما يُفكر في وجود مساحات كبيرة مع الغرف الإضافية لمساعدة الآخرين إذا احتاجوا إليها.

برج الحوت هادئ:

يحب قضاء وقت طويل مع نفسه، وينجذب لتزيين منزله بهدوء، ويختار الألوان التي تشعره وتشعر الآخرين من حوله بالراحة، ويوفر مساحة للآثاث المريح مع الوسائد والبطانيات المزخرفة.

برج الحمل حيوي:

يختار ألوان وأنماط جريئة في الآثاث أكثر من الجدران، ويحتاج إلى غرف إضافية في المنزل لممارسة أنشطته.

الثور أنيق وهادئ:

يميل إلى اختيار تجعلك تشعر بالراحة والاستقرار، ويحب الأرائك بالحجم الكبير لأنها من العناصر المريحة باعتبارها تساعد على التخلص من الضغوط المحاط بها، ويحب اختيار الألوان المحايدة لتزيد شعورك بالثبات التي تريده في حياتك.

الجوزاء منفتح:

برج اجتماعي ومحب للعالم، ويفضل وجود ألواح زجاجية كبيرة ونوافذ عريضة لجلب المزيد من الضوء، ويحب مواكبة أحدث التقنيات.

السرطان تقليدي:

يختار الأشياء التقليدية والعتيقة، لذا فإن منزل أحلامك سيشتمل تمامًا على أثاث وديكور يتناسب مع شخصيتك، وستكون على يقين من جعل جميع أماكن الراحة دافئة قدر الإمكان.

سيكون المطبخ أهم مكان في المنزل نظرًا لحبك للطبخ لنفسك ولأحبائك، من المحتمل أن تجعل هذه المنطقة أكبر غرفة في المنزل إن أمكن، مع توفير مساحة كبيرة للأشخاص للانضمام إليك أثناء إعداد أطباق الطهي الخاصة بك.

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برج الأسد نابض بالحياة وحيوي:

تختار الألوان الزاهية والجريئة والأثاث الذي يجذب الانتباه، وتعتمد بشكل كبير على الإكسسوارات واللوحات الجدارية.

وتهتم بعمل غرف للضيوف وبياتهم وأماكن في المنزل للترفيه وإقامة الحفلات، ويفضل لصق المرايات في جميع الأنحاء.

برج العذراء بسيط وأنيق:

يحب الاستقرار والشعور بالسيطرة في حياته، ويختار الألوان المحايدة، ويحب اختيار الأكسسوارات العملية أكثر من الجمالية.

كما يرغب في الاستفادة من أكبر مساحة ممكنه للتنظيم والتخزين حتى يتمكن من الحفاظ على البيئة نظيفة وغير فوضوية.

الميزان متناغم:

يحب أن يشعر بتوازن الأشياء، لذا يختار الديكورات المتوازنة أيضا كي يناسب حياته، فقد يرغب في دمج ألوان فاتحة لجذب الضيوف.

يعتمد في اختياراته على خلق أكبر قدر من التوازن من أثاثه ومفروشاته وألوان الجدران والأكسسوارات.

برج العقرب فاخر:

يحب الألوان الغامقة، والسرية في خصوصيته فيختار أنظمة آمان متعددة في منزله.

القوس إبداعي:

على الرغم من أنه لا يرغب في قضاء الكثير من الوقت في المنزل، إلا أن هذا لا يعني أنه ليس لديه بعض الأفكار الرائعة لتطبيقها في منزله، فهو يحب الألوان الفاتحة والآثاث الكلاسيكي بالألوان الهادئة، ويحب توثيق ذكرياته والاحتفاظ بها مثل تعليق الصور على الجدران.

برج الجدي أنيق وذكي:

يحب أن يحتوي منزله على مساحة تتيح له الابتعاد عن بيئة العمل، ويميل نحو ديكور أكثر أناقة وتنظيم فتحب الأدرج والأرفف الكثيرة في كل مكان بالمنزل.