كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 سبتمبر 2020 10:45 مساءً - تحرص كل فتاة على الظهور بإطلالة جذابة في مختلف إطلالاتها، باختيار المكياج المناسب مع لون بشرتها، ورسمة وجهها، لتبدو بشكل أنيق.

ولا يمكن لأي فتاة أن تضع المكياج الذي تريده، فلا بد من الأخذ في الاعتبار عدة أمور وأهمها لون الشعر، فكل لون له مكياج مثالي يختلف عن غيره.

وخلال السطور التالية؛ يطلعك "الخليج 365. نت" على المكياج المثالي لصاحبات الشعر الأشقر، لإطلالة جذابة ومتميزة.



الأساسيات

مكياج صاحبات الشعر الأشقر



يجب استخدام المكياج لتغطية متوسطة إلى عالية، للظهور بإطلالة رائعة ومذهلة، لذا تأكدي من اختيار ألوان المكياج التي تتجه نحو البيج المحايد إلى الأصفر قليلا، ويجب أن تبتعدي عن أي ألوان المكياج الوردي.

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مكياج العيون

مكياج صاحبات الشعر الأشقر



يتطلب تطبيق ظلال عيون بألوان واضحة مثل اللون الوردي أو البنفسجي، فهي من الألوان البراقة بالنسبة لصاحبات الشعر الأشقر، كما تدرجات الباستيل ذات تأثيرات أكثر جاذبية.

ويمكن استخدام ظلال العيون ذات اللون البني الذهبي لإضفاء بعض التوهج على البشرة، وتعتبر الإبرازات ذات اللون الشمبانيا أو الذهبي تحت الحاجبين مثالية لصاحبات الشعر الأشقر، ويجب تجنب أي إبرازات للحواجب باللون الفضي أو اللؤلؤي.

وينصح باستخدام مصحح اللون للدوائر الموجودة أسفل العين، وذلك لتحييد الهالات السوداء، ولمساعدة هذه المنطقة على أن تبدو أكثر إشراقا.



الحواجب

مكياج صاحبات الشعر الأشقر



يجب على صاحبات الشعر الأشقر ألا يركزن على حواجبهن باستخدام أقلام حواجب داكنة جدا، ولكن يفضل استخدام أقلام أو مساحيق حواجب بألوان رمادية فاتحة، وأن ترسمن عددا من الخطوط القصيرة الصغيرة بين شعر الحاجب الموجود.

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الخدود

لصاحبات الشعر الأشقر الذهبي



يعتبر البلاشر من درجات اللون الوردي الفاتح خيارا مثاليا لصاحبات الشعر الأشقر، إذ يمنحهن بشرة متألقة وجذابة.

بالنسبة لصاحبات الشعر الأشقر الذهبي؛ يجب اختيار ألوان الورود والخوخ مع إضافة لمسة جمالية من الذهب، أما صاحبات الشعر الأشقر الداكن فتكون درجات اللون الوردي الفاتح أفضل خيار لهن.

يمكن أن تتعرض الشقراوات ذات البشرة الفاتحة لخطر أن تبدو باهتة، لذا ينصح باستخدام قليل من البرونز على الجبهة والوجنتين والذقن، باستخدام فرشاة ناعمة مصنوعة خصيصا لوضع البرونز.



أحمر الشفاه

أحمر الشفاه



تعد درجات اللون الوردي من أجمل الخيارات لصاحبات الشعر الاشقر، إذ تعتبر الألوان الوردية الرقيقة ذات الألوان التحتية البيج أو البني مثالية لصاحبات الشعر الأشقر.

ويجب أيضا استخدام محدد شفاه من نفس لون أحمر الشفاه أو أفتح قليلا، ولا يفضل استخدام محدد شفاه أغمق.

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