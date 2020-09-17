فوائد الفلفل الأسود للبشرة كثيرة ..وتعزيز الكولاجين أهمها

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 سبتمبر 2020 10:45 مساءً - للفلفل الأسود فوائد عديدة من أجل جمال بشرتك، حيث يعمل على علاج العديد من المشاكل، ويُعد من التوابل الأكثر شيوعًا حول العالم، ولفوائده الكثيرة والفعالة يُطْلِق عليه البريطانيون "الذهب الأسود"، ولكن يجب على صاحبات البشرة الحساسة الحذر عند استخدام الفلفل كماسكات على البشرة؛ لأن تركيزه عالٍ جدًّا، وقد يسبِّب التهيُّج للجلد أو حساسيته، فمن الأفضل أن تتمَّ تجربة الماسك على باطن اليد والانتظار لمدة دقائق قبل تطبيقه على الوجه، وملاحظة استجابة البشرة لها. وإليك فيما يلي عدة ماسكات تزيد من جمالك.



الفلفل الأسود والزبادي للتخلص من البقع الداكنة



يساعدك الفلفل الأسود في القضاء على البقع الداكنة؛ لأنه عامل تقشير رائع للجلد معبأ بالكثير من الفيتامينات والمعادن التي تساعد في تحسين صحتك. ولتطبيق الخليط اطحني الفلفل الأسود إلى حبيبات خشنة، وامزجي ملعقة من الخليط مع ملعقة من الزبادي أو الحليب كامل الدسم، ويُفَضَّل أن يوضع الخليط على بشرة نظيفة لمدة خمس أو عشر دقائق، مع فرك البشرة بحركات دائرية خفيفة لمدة دقيقة، وننصحك بإضافة القليل من الكركم أو العسل إلى القناع، حتى يصبح أكثر فعالية، ويحقِّق المزيد من الفوائد لبشرتك، ولكن إذا شعرتِ بوجود لسعات على الوجه، يمكنك إزالة الماسك ووضع الثلج على بشرتك.

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الفلفل الأسود لتقشير البشرة

الفلفل الأسود لتقشير البشرة



يساعد الفلفل الأسود على تقشير البشرة والتخلص من الخلايا الميتة وتحفيز الدورة الدموية مع إضافة المزيد من الأوكسجين للوجه، فإن كنتِ بحاجة لتقشير بشرتك والتخلص من السموم الموجودة فيها، فقومي بطحن ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود الى حبيبات خشنة، واخلطيها مع ملعقة طعام من العسل وبضع نقاط من زيت اللوز، وافركي المزيج على بشرتك لدقائق قبل غسل البشرة بالماء.



مسحوق الفلفل الأسود وماء الورد

مسحوق الفلفل الأسود وماء الورد



يساعد مسحوق الفلفل الأسود في تخفيف أو إزالة النمش، حيث إنه يمتلك خصائص تساعد في تفتيح البشرة مع الاستمرار عليه لفترات طويلة، فإذا كنتِ ترغبين في تخفيف النمش بشكل طبيعي أو إزالة البثور، فيمكنك استخدام مسحوق الفلفل الأسود، وذلك بخلط كمية من ماء الورد والفلفل الأسود وفرك الوجه به يوميًّا لمدة شهر أو أكثر وستلاحظين النتائج، وإن كنتِ تستخدمينه للبثور فيُفَضَّل استخدام هذا القناع في حال شكلت البثرة صديدًا. أما إذا كانت البشرة حمراء فلا يُنصح باستخدامه، كما تفيد خلطة مسحوق الفلفل الأسود في مشكلة الرؤوس السوداء، وتحديدًا التي تتشكل في منطقة الأنف وتحت الذقن، ويتمُّ علاج ذلك بتكرار الوصفة مرتين في الأسبوع، ولأن الفلفل الأسود يتميز بغناه بالفيتامين الذي يحمي الجلد من الجذور الحرة الضارة ويحتوي على نسبة كبيرة من المواد المضادة للأكسدة، لذا فإنه يعزِّز من مستوى الكولاجين في الجلد ويبطئ من ظهور علامات التقدم في السن، فلا تترددي في استخدام هذا المسحوق للتجاعيد.

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