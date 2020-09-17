تعرفي إلى لوحة ألوان الخريف واعتمديها في إطلالاتك

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 17 سبتمبر 2020 10:45 مساءً - هناك 5 اتجاهات لألوان الخريف لعام 2020، تنطلق من الألوان المحايدة الأساسية والرمادية إلى الأخرى العضوية الثابتة المثالية من اللونين الوردي والأخضر، فهذه هي ألوان الموسم المرغوبة.



وتتمتع لوحة ألوان الخريف بدرجات محايدة أساسية، انطلاقًا من الوردي الناعم، وتدرجات من الرمادي، بالإضافة إلى الألوان المجربة والصحيحة، كالأسود من الرأس إلى القدمين؛ إذ تم تصميم هذه الألوان التي يمكن ارتداؤها، لتهيمن على موسم خريف 2020، ويعد هذا الوقت المثالي للحصول على الإلهام وتحديث خزانة ملابسك بما يلائم أحدث صيحات الموضة .



وخلال السطور التالية؛ تعرفي على لوحة ألوان الخريف، واعتمديها في إطلالاتك..



اللون الوردي

اللون الوردي



يعتبر اللون الوردي من الألوان الرومانسية والهادئة، وتعد عودته بموسم خريف 2020 عودة منتصرة بألوان الباستيل.

ويمكن اعتماد اللون الوردي في كل الإطلالات بالملابس، والمعاطف، والتنورات، وحتى أشكال النظارات، فهو من الألوان الناعمة التي يجب إضافتها لخزانة ملابسك .

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اللون الأخضر

اللون الأخضر



ظهر اللون الأخضر في مدارج موسم الخريف 2020، بدرجات متعددة شبيهة بألوان النعناع والزيتون وغيرهما، فهو من الألوان المنتعشة التي يمكن اعتمادها في موسمي الخريف والشتاء، سواء بالملابس أو الإكسسوارات.

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اللون البني

اللون البني



يعد اللون البني المستوحى من الأرض أحد الألوان المميزة، والتي يمكن اعتمادها في موسم خريف 2020، فهو يتمتع بدرجات متعددة من الكريمي والكاميل والبني الذهبي والبني الداكن، ويمكنك اختيار ما تفضلينه، مع ضرورة تنسيق الإكسسوارات مع إطلالتكِ.

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اللون الرمادي

اللون الرمادي



بشكل مفاجئ، ظهر اللون الرمادي الأنيق في عدد من مدارج خريف 2020، من نيويورك إلى ميلانو إلى باريس، سواء بالسترات أو الفساتين أو غيرها من قطع الملابس، فهو من الألوان التي تمنح الإطلالات أناقة وفخامة.



اللون الأسود

اللون الأسود



ظهرت الألوان الداكنة أحادية اللون في مدارج خريف 2020، ومن بينها اللون الأسود؛ باعتماده من الرأس إلى القدمين؛ إذ يضفي قدرًا من الأناقة والجاذبية على الإطلالات.

وعامة، يعد اللون الأسود من الألوان التي لا يمكن الاستغناء عنها في خزانة الملابس، وكذلك الأحذية والشنط، فيمكن تنسيقها في مختلف الأوقات والمناسبات.