ملامح من حياة منة عبد العزيز: يتيمة الأب والأم ولم تكمل تعليمها

علاقات و مجتمع

ودعت فتاة "التيك توك" منة عبدالعزيز، قسم شرطة الطالبية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، بحسب ما جاء على لسان المحامية هدى نصر الله، في أثناء حديثها لـ"الوطن".

ومن المقرر أن تتوجه "منة" إلى منزل أسرتها بالشرقية وذلك بعدما غادرته منذ 4 سنوات.

ويرصد "هن" ملامح من حياة منة عبدالعزيز الاجتماعية، بحسب ما جاء بالتحقيقات.

- تُدعى آية إبراهيم خميس.

- تبلغ من العُمر 19 عام.

- من مواليد العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

- أصغر أشقائها حيث لديها 3 أشقاء وشقيقتان.

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- يتيمة الأبوين، والدها توفى قبل ولادتها، ووالدتها عام 2016.

- والدها كان مهندسا معماريا، وتوفي قبل ميلادها بشهر.

- تركت منزل أسرتها في الشرقية منذ أربع سنوات بعد وفاة والدتها حيث كانت في الـ 15 من عمرها.

- لم تكمل دراستها في الثانوية العامة.

- مكثت بعض الوقت في منزل خالتها، وبعدها بدأت في التنقل بين منازل عدد من صديقاتها، بمنطقة عين شمس في القاهرة منذ عدة أشهر.

- فقدت "منة" عذريتها عقب تعرفها على شاب من محافظة الشرقية، بعدما أوهمها بالحب، ودخلت معه في علاقة معه وليس بسبب واقعة الاغتصاب.

- دخلت مجال العمل بالفيديوهات على "التيك توك" من خلال محمد حمدي كلاشنكوف، التي تعرفت عليه بوسط البلد بالقاهرة.

- تعرضت للاغتصاب على يد أصدقائها في فندق شهير بالهرم، حيث اتهمت صديقها "بيشوي" باغتصابها تحت تهديد السلاح "موس"، وأكدت أن صديقتها المتهمة "شيماء شاكر" كانت تصور ما يحدث.

- ظلت محجوزة داخل إحدى دور الرعاية، كبديل عن الحبس الاحتياطي، بأمر من النائب العام.