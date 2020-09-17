نسرين طافش تتألق في أحدث جلسة تصوير: سبحان من بسط الرضا

علاقات و مجتمع

خضعت الفنانة نسرين طافش لأحدث جلسة تصوير نشرت بعض منها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت في الصور بإطلالة أنيقة وعلقت قائلةً: "ولأن وجهك من رضا، سبحان من بسط الرضا".

Advertisements

وحازت الصور على إعجاب جمهور ومتابعي الفنانة السورية التي ظهرت في الصور بإطلالة أنيقة، وجاءت من ابرز تعليقات متابعيها: جميل اللون ده عليكي، الفنانة المبدعة في كل حالاتها وجميع أدوارها وبكل جدارة، أيقونة الجمال".

يذكر أن نسرين طافش، تشارك في تصوير مسلسل "الوجه الآخر"، ويشاركها في البطولة الفنان ماجد المصري، وعدد آخر من الفنانين مثل هبة الأباصيري، ومادلين طبر، وعماد رشاد، وكارولين عزمي.