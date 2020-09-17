صور.. نشرة الموضة: درة بلوك ساحر.. وياسمين صبري تخطف الأنظار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور إبراهيم:

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ديانا كرزون:

ارتدت الفنانة الأردنية ديانا كرزون فستانا ملكيا أنيقا، في حفل زفافها على الإعلامي معاذ العمري.

أما عن الفستان فهو يميل إلى اللون الأوف وايت، وهو مصنوع من الجوبير من أعلى والكم من التل ومزينا بالورد، ومن أسفل مصنوع من الساتان المنفوش.

واختارت تاجا ملكيا ضخما ومرصعا بالفصوص، تناسب شكله مع الفستان الرائع، مع طرحة زفاف طويلة.

كنزي دياب:

ظهرت كنزي دياب ابنة الفنان عمرو دياب من خلال صورة نشرتها على "إنستجرام"، وهي ترتدي توب بيج به ورد صغير أورانج وبني وميني جيب جينز، وكانت رفقة شقيقتها جانا لم تظهر إطلالتها بالكامل في الصورة، لكن تبين أنها ارتدت توب أيضا لونه أبيض وبه نقوش بالأسود والأحمر مع بنطلون أحمر.

ياسمين صبري:

خطفت النجمة ياسمين صبري الأنظار بإطلالة كلاسيكية مميزة، حيث ارتدت تنورة قصيرة بيضاء مزينة بزراير ذهبية على الجانبين من الأمام، ونسقت مع الجيبة بلوزة بسيطة باللون البينك الناعم بزراير مخفية.

واعتمدت تسريحة شعرها المعتادة وهي تركه منسدلا على كتفيها وإلى الأمام، وارتدت مجموعة من الأساور الذهبية من العلامة التجارية كارتيير وساعة ذهبية في اليد الأخرى.

هند صبري:

شاركت الفنانة التونسية هند صبري متابعيها بصورة جديدة ظهرت فيها وهي ترتدي فستانا أسود جلد طويل، مفتوح من عمد الصدر وبه حزام بالمنتصف ومزين من النهاية بكنار ملون بألوان مبهجة.

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وانتعلت حذاء فلات بنفس الألوان الموجودة على نهاية الفستان، واعتمدت تسريحة شعر البوني تيل (ذيل الحصان) مع مكياج رقيق، ومسكت لبدها حقيبة بلون المينت جرين.

ياسمين عبد العزيز:

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة لها عبر استوري حسابها الرسمي "إنستجرام"، وهي ترتدي طقم أسود مكون من توب نصف كم مربوط من الأسفل، ومزين برسمة باللون الأورانج، وبنطلون شارلستون بليسيه، واختارت أن تجعل شعرها منسدلا على كتفيها.

لقاء الخميسي:

جذبت الفنانة لقاء الخميسي الأنظار إليها من خلال صورة نشرتها على "إنستجرام"، بدت فيها وهي ترتدي إطلالة كاجوال مميزة.

واختارت لقاء في إطلالتها شميز أبيض مع بنطلون جينز موم فيت، ونسقت معهما حزام أسود مزين بحلية معدنية ذهبية.

وانتعلت لقاء حذاءً رياضيا أبيض ومسكت بيدها حقيبة ديور سوداء، وأكملت أناقة إطلالتها بنظارة سوداء ميرور.

درة:

تلقى الفنانة درة دائما إعجاب متابعيها بإطلالاتها المميزة التي تتناسب دائما مع قوام جسمها.

وظهرت درة في إطلالتها الأخيرة وهي في رحلة بحرية وترتدي بلوفر كحلي وعليه في المنتصف رسمة (هيلب السفينة) بالأبيض مع شورت كحلي قصير، وترمت شعرها البني على طبيعته دون اعتماد تسريحة شعر.

سميرة سعيد:

شاركت المغنية سميرة سعيد معجبيها بأحدث جلسة تصوير لها، والتي اعتمدت فيها على الظهور بإطلالة شبابية من خلال اختيارها للون الأحمر والشعر الكيرلي.

وارتدت سميرة تيشرت أحمر به كتابة بيضاء، واختارت أن يكون شعرها كيرلي وعتمدت نظارة حمراء وأصبح شكلها في المجمل شبابي.