قد تكون أول عملية من نوعها في مصر.. طبيب يروي تفاصيل علاج فرخة بـ7 آلاف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– سيد متولي

حدث فريد شهدته مدينة مرسى علم في محافظة البحر الأحمر، عندما أقبل محمد أحمد طبيب بيطري، على إجراء عملية جراحية لـ"فرخة" في محاولة لإنقاذها وإبقائها على قيد الحياة، بدلا من ذبحها، بعد إصابتها بكسر في قدميها.

ويروي الطبيب البيطري محمد أحمد، تفاصيل الواقعة لـ"الخليج 365" قائلا: "جاءني رجل "زبوني" وهو سويسري مقيم في مصر، يتعامل معي كثيرًا، لديه قطة وكلب واعتاد على تربية مثل هذه الحيوانات الأليفة "ليس للإنتاج"، قالي لي إنه يريد فحص الفرخة بعد سقوطها من فوق السطوح وعدم قدرتها على الحركة تمامًا".

وأضاف الطبيب: "أجرينا أشعة على الفرخة وجدنا كسرًا في القدمين، وعرضت عليه ذبحها أو الموت الرحيم لكنه رفض، وقال: "مش عايزها تموت".

يكمل الطبيب: "تواصلت مع أطباء من خارج مصر وسألتهم عن الحالة لأنني لم أجر مثل هذه العملية من قبل، وكان الحل في التثبيت الداخلي، عن طريق تركيب شرائح ومسامير، وتم تركيب شريحتين و6 مسامير، وكانت المشكلة في مقاسات الشرائح، وعند توفرها حددنا موعد العملية، وأجرينا التحاليل الطبية ومضى على إقرار، والعملية استغرقت أقل من ساعتين".

يواصل الطبيب: "ظلت الفرخة معنا لمدة يوم وتابعنا حالتها وفاقت وأصبحت بحالة جيدة وطلبنا من صاحبها، وضعها في مكان ضيق وألا تتحرك بسبب الشرائح والمسامير، لمدة شهر على الأقل، مع متابعة بعد ذلك، حيث تحتاج إجراء علاج طبيعي بعد ذلك لمدة شهرين، لو التئم الكسر في ساقيها سنزيل الشرائح والمسامير".

اختتم الطبيب: "هذه أول عملية أجريها لمثل هذه الحالات، لكن لا أعرف ما إذا كانت أجريت في مصر من قبل أم لا، قد تكون أجريت على ببغاء، لكن لا أعتقد أنها أجريت في مصر من قبل، لكنني في الحقيقة لست متأكدًا".