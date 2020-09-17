ابحث عن الرضا وحدد أولوياتك.. 10 خطوات تجعلك شخصا اقتصاديا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

الظروف الاقتصادية من أهم الجوانب التي يمكن أن تشكل عبء على الحياة العائلية، والاهتمام بها والتخطيط لها مهم للعيش بطريقة مناسبة.

يجب أن يكون كل أفراد الأسرة اقتصاديين حتى يتمكنوا من العيش دون متاعب أو أزمات، وإليكم أهم 10 عادات حتى تصبح اقتصادي وفقًا لموقع "penny pinchin mom".

1 -لا تهدر الطعام:

إهدار الطعام من أكثر الأشياء التي إذا تجنبتها ستصبح اقتصاديا في فترة قصيرة، فحاول أن تشتري الطعام بقدر احتياجاتك فقط، وتناول الأطعمة قبل أن تفسد أو تنتهي صلاحيتها، تناول طعام الغداء المتبقي من اليوم الماضي، وانشئ خطة وقائمة أسعار كل شهر.

2- تسوق في الخصومات:

حاول أن تتسوق في أوقات الخصومات خاصًة عند شراء الملابس، يمكنك التسوق في نهاية كل موسم مقدمًا للعام المقبل، وعدم شراء القطع غير العملية لمجرد أنها تتمتع بخصم 75%.

3- لا تقارن نفسك بالآخرين:

لا تتأثر بامتلاك جارك سيارة حدثية أو موبايل باهظ الثمن، ولا تقارن نفسك بأحد فأنت لا تدري أهدافه المالية أو خططه، ولا تتأثر به وتقلده أو تقارن نفسك به، وابحث عن الرضا فيما لديك.

4 -شارك زوجتك:

هذه واحد من أهم وأفضل النصائح، وهي مشاركة زوجتك في عمل خطة مالية مرتين في الشهر لمناقشة المصاريف والفواتير والتخطيط للمناسبات.

5- استغرق وقتا قبل الشراء:

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لا بد من أخذ وقت كاف في البحث جيدًا قبل عمليات الشراء، وقراءة آراء العملاء الذين اشتروا المنتج قبلك، ولا تنجرف وراء الماركات العالمية فقد تكون هناك بعض الأشياء في أماكن عادية ولكن بسعر أقل.

6- البحث عن الفرحة في الأشياء البسيطة:

ليس بالضرورة أن يكون قضاء الوقت مع الزوجة مكلف في كل مرة، فيمكنك تناول العشاء في المنزل والخروج بعدها لتناول مشروب، أو تجهيز المنزل لقضاء سهرة مميزة وتشغيل فيلم رومانسي.

7- احتفظ بالأولويات في الاعتبار:

عندما يتعلق الأمر بإنفاق المال، يفكر المتسوق المقتصد فيما إذا كان العنصر لا يلبي أحد هذه احتياجاتهم، فهو لا يحب التباهي وإنفاق الأاموال من حين لآخر، ولا يشتري سوى الأشياء التي تحدث فرقًا حقيقيًا.

8- تناول العشاء في الخارج مرة واحدة في الأسبوع:

إذا قمت بإنشاء خطة قائمة وقائمة تسوق، فستتوفر لديك دائمًا العناصر التي تحتاجها لتحضير العشاء كل ليلة، ويمكنك اختيار يوم في الأسبوع لتناول العشاء في الخارج.

9 -معرفة الجودة مقابل السعر:

يفضل معرفة ما إذا كان المنتج والجودة يستحق السعر أم لا، فينصح بأخذ وقت للمقارنة والتأكد من أنك ستحصل على أفضل جودة مقابل السعر.

10- حدد أهدافا واضحة:

لدينا جميعًا أهدافًا سواء كانت مهنية أو شخصية، أو الحصول على المزيد من المال والاقتصاد فيه لضمان الراحة في سن التقاعد، لذلك سيطر دائمًا على إنفاقك وتأكد أن مدفوعاتك في الأشياء النافعة التي تحتاج إليها الأسرة.