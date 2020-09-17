علاقات و مجتمع
انتقادات مختلفة وجهت إلى محاميي الدفاع في قضية "اليوتيوبر" أحمد حسن وزوجته زينب علي، بسب فيديوهات العنف ضد الأطفال المقدمة منهما.
وكانت النيابة العامة قررت، اليوم، حبس أحمد حسن وزوجته زينب لمدة 4 أيام، على ذمة التحقيقات.
مي التونسي، إحدى محاميي الدفاع عن اليوتيوبر، أوضحت أسباب الدفاع عنهم، قائلةً "إحنا بندافع عنهم عشان الترابط الأسري وحرصًا علي مستقبل الطفلة بنتهم".
وأضافت في حديثها لـ "هُن" أنه بالنسبة لأحكام القضاء فلا تعقيب عليها إلا من خلال الطرق القانونية.
وكان من بين محاميي الدفاع، حسام دحروج، أحمد عيد، علي مجدي، أحمد رضا، مي تونسي، أسماء بكر مع المتهمين، وقررت النيابة تسليم الصغيرة لجدتها والدة الأب.
كانت هذه تفاصيل خبر محامية أحمد حسن وزينب: بندافع عنهم حرصا على مستقبل الطفلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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