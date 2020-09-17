محامية أحمد حسن وزينب: بندافع عنهم حرصا على مستقبل الطفلة

علاقات و مجتمع

انتقادات مختلفة وجهت إلى محاميي الدفاع في قضية "اليوتيوبر" أحمد حسن وزوجته زينب علي، بسب فيديوهات العنف ضد الأطفال المقدمة منهما.

وكانت النيابة العامة قررت، اليوم، حبس أحمد حسن وزوجته زينب لمدة 4 أيام، على ذمة التحقيقات.

مي التونسي، إحدى محاميي الدفاع عن اليوتيوبر، أوضحت أسباب الدفاع عنهم، قائلةً "إحنا بندافع عنهم عشان الترابط الأسري وحرصًا علي مستقبل الطفلة بنتهم".

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وأضافت في حديثها لـ "هُن" أنه بالنسبة لأحكام القضاء فلا تعقيب عليها إلا من خلال الطرق القانونية.

وكان من بين محاميي الدفاع، حسام دحروج، أحمد عيد، علي مجدي، أحمد رضا، مي تونسي، أسماء بكر مع المتهمين، وقررت النيابة تسليم الصغيرة لجدتها والدة الأب.