أول صورة لفتاة "التيك توك" منة عبدالعزيز بعد الإفراج عنها: سيلفي بابتسامة

علاقات و مجتمع

نشرت المحامية هدى نصر الله، المتولية الدفاع عن فتاة التيك توك، منة عبدالعزيز، الصورة الأولى للفتاة، عقب الإفراج عنها، ومغادرتها قسم شرطة الطالبية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وظهرت "منة" خلال الظهور الأول لها عقب الأشهر من الحبس والتحقيقات، بملامح هادئة، ضاحكة تحتفل بانتهاء التحقيقات معها، بالتقاط صورة "سيلفي" بصحبة الأخيرة.

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وعلقت المحامية: "إخلاء سبيل منة عبد العزيز من قسم الطالبية".

يذكر أن منة عبدالعزيز باتت قضيتها حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام خلال الأشهر الماضية، وذلك بعدما تعرضت للاغتصاب على يد أصدقائها في فندق شهير بالهرم.

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